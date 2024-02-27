О том, что бывших топ-чиновников государственного предприятия "Антонов" будут судить, сообщали еще летом 2023 года. Весной бывшему генеральному директору сообщили о подозрении в служебной халатности.

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Кто виноват в том, что россияне сожгли "Мрию"

Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины бывших должностных лиц ГП "Антонов" – гендиректора и начальника подразделения по авиабезопасности. Преступные действия экс-чиновников привели к временному захвату стратегически важного аэродрома во время боев за Киев и уничтожению самолета АН-225 "Мрия",

– говорится в сообщении СБУ.

Там указано, что следователи закончили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Виноваты в потере "Мрии": что (не) сделали бывшие чиновники "Антонова"

Следователи считают, что накануне полномасштабного вторжения фигуранты не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта.

Бойцы должны были подготовить аэропорт к защите, но в январе – феврале 2022 года чиновники распорядились заблокировать допуск украинских военных на территорию объекта.

Теперь фигурантов дела обвиняют в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Сейчас обвиняемые находятся под стражей, им грозит до 15 лет тюрьмы.

Расследование проводили под процессуальным руководством прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса генерального прокурора.

Детали от прокуроров

Мало того, что чиновники "Антонова" не допустили военнослужащих Нацгвардии на территорию аэропорта, – они еще и категорически запретили оборудовать позиции, инженерные и фортификационные сооружения для выполнения боевых задач.

Умышленное промедление руководителей госпредприятия в допуске военных на территорию аэропорта предоставило возможность врагу нанести огневое поражение по личному составу, самолетам, автотранспортным средствам и сооружениям аэропорта. В результате вражеской атаки 27 февраля 2022 года был уничтожен самолет Ан-225 "Мрия", а также другие самолеты, которые там находились,

– объяснили прокуроры.

В ОГП добавили: действия обвиняемых привели к потере контроля над стратегическим и военным объектом, а затем россияне оккупировали прилегающие к Гостомелю населенные пункты Киевской области. Все это создало угрозу национальной безопасности Украины.

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Можно уничтожить самолет, но не мечту