Виконувач обов'язків генерального директора ДП "Антонов" Євген Гаврилов розповів детальніше про цей проєкт. За його словами, Україна цьогоріч присутня на виставці на запрошення Генерального консульства України в Стамбулі, а площу для стенда надали безплатно.

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"Мрія"

Президент України Володимир Зеленський зазначив необхідність відбудови Ан-225 в пам’ять про всіх загиблих льотчиків. Перші кроки в цьому напрямку вже активно здійснюються. Щодо відновлення "Мрії" ми також звертались у різні корпорації щодо участі в проєкті як партнерів, постачальників комплектуючих, а також для можливого внеску в фінансування відновлення,

– каже Євген Гаврилов.

За його словами, компанія Microsoft ініціювала створення продукту Microsoft Flight Simulator на основі Ан-225. Ця масштабна робота, яку провели розробники у взаємодії з експертами "Антонов", дозволяє кожному побувати пілотом унікального літака, відчути його потужність у своїх руках, здійснити подорож обраним маршрутом на його крилах.



Український стенд на виставці Teknofest 2023 / Фото Ольга Будник, Ukrinform



Український стенд на виставці Teknofest 2023 / Фото Ольга Будник, Ukrinform



Український стенд на виставці Teknofest 2023 / Фото Ольга Будник, Ukrinform

Як зазначає джерело, спробувати себе пілотом "Мрії" може кожен охочий, хто відвідає український стенд. Ба більше, така можливість користується популярністю.

"Переконаний, що участь у таких міжнародних заходах — це можливість продемонструвати й розповісти всьому світові про те, що відбувається в Україні, про нашу боротьбу та шлях до перемоги. Окрім реалізації запланованих заходів, ми відчуваємо тут потужну підтримку та солідарність, відвідувачі нашого стенда з різних країн вітаються часто: "Слава Україні", що безперечно, приємно й надихає", – підсумовує Гаврилов.

Нагадаємо, у лютому 2023 року генеральний конструктор ДП "Антонов" Владислав Власик повідомляв, що Україна планує будувати нову "Мрію". Літак буде потужнішим і сучаснішим усередині, але зовні не відрізнятиметься від зруйнованого росіянами борту. Вага майбутнього літака зменшиться мінімум на 10 тонн, що дозволить узяти більше вантажу й довше летіти. Попередній технічний вид уже спроєктували.