Як це працює

Медичне обладнання з 3D-друком обходиться установам дуже дорого. Вартість середнього промислового біопринтера може доходити до сотень тисяч доларів. Тому співробітники Кардіффського університету розробили бюджетний варіант пристрою, який складається з деталей дитячого конструктора. Загальна вартість наборів склала всього 624 доларів. Найдорожчою деталлю збірки став інтелектуальний модуль LEGO Mindstorms і лабораторний насос.

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Основним робочим матеріалом виступає біогель із розчиненими клітинами шкіри людини.

Сопло принтера пошарово створює об'ємну модель тканин шкіри в чашці Петрі.

Наразі принтер може працювати з обмеженою кількістю матеріалів.

Надалі вчені планують збільшити сумісність гелів, а також додати кілька насадок із різними діаметрами сопла.

Це дасть змогу максимально точно відтворити шкіру людини для проведення медичних експериментів.



Біопринтер друкує шкіру / Фото Cardiff University

Отримання матеріалів для дослідження – процедура складна. Здебільшого вони надаються донорами або витягуються з післяопераційних залишків. Вчені сподіваються, що розробка не тільки відкриє доступ для створення сировини для дослідів, а й дасть змогу змішувати здорові клітини з патогенними. Це дозволить детально вивчати різноманітні шкірні захворювання й створити методи боротьби з ними.

Демонстрація роботи біопринтера: відео