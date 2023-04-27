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Згідно з джерелом, це буде OLED-панель із надувними кнопками. Ідею розвивають в американському Університеті Карнегі-Меллона. Вона полягає в тому, щоб поєднати універсальність сенсорного набору тексту і тактильність QWERTY-клавіатури в одному девайсі. Для цього інженери придумали надувати екран, а точніше накачувати його рідиною.

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Надувна клавіатура / Фото Carnegie Mellon

Фанати QWERTY-клавіатур люблять їх за те, що текст можна набирати не дивлячись, оскільки кнопки легко намацати пальцями та виробити моторику. При цьому сенсорне введення набагато практичніше й не вимагає вбудовування в смартфон додаткових складних компонентів.

Щоб об'єднати переваги обох способів введення, вчені розробляють технологію FIG – Flat Panel Haptics. Вона розділяється на окремі секції, що дорівнюють кнопкам на клавіатурі, і розміщується під гнучкою OLED-матрицею. Коли приходить час набирати текст, користувач викликає на екрані клавіатуру, а кнопки накачуються і стають тактильно помітними.

Розробка потенційно може торкнутися не тільки, власне, набору тексту, а й звичайних кнопок в інтерфейсі мобільної ОС – вони теж можуть ставати об'ємними в потрібний момент. Панель накачує "горбки" за допомогою рідинних насосів, у результаті роботи яких кнопка може виступати над дисплеєм на висоту до 1,5 міліметра. Заповнення кожної області займає близько 1 секунди.



Клавіатура з кнопками, що надуваються / Фото Carnegie Mellon