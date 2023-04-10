Для військових нова технологія двигуна надзвичайно корисна через можливість його роботи на широкому спектрі видів пального – від бензину, дизеля і гасу до пропану і водню, а також дуже популярного палива для реактивних двигунів JP-8/Jet-A.

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Що відомо

Принцип дії XTS-210 найпростіше описати як роторний двигун Ванкеля, який "вивернули навиворіт". Наприклад, тут маленька, кругла і нерухома камера згоряння замість довгої та рухомої, що забезпечує пряме впорскування і високий ступінь стиснення. Поршневі кільця теж нерухомі, що в рази спрощує їхнє змащування та обслуговування.

До речі, XTS-210 довговічніший і створює менше викидів, ніж старі роторні двигуни.

Базова модель XTS-210 важить 19 кілограмів, має робочий об'єм камери 210 кубічних сантиметрів, а її потужність сягає 20 кіловатів.

Вона генерує крутний момент 29,4 ньютон-метра при 6500 обертів за хвилину.

Порівняно з дизельними аналогами вона в 5 разів потужніша за тих самих розмірів, або ж у 5 разів менша в розмірах за тієї ж самої потужності.



Порівняння розмірів нового двигуна та м'яча / Фото LiquidPiston

Ці мотори збираються ставити на БПЛА. Більш потужні версії попередників XTS-210 вже успішно протестовані на легких літаках.

Ще одне корисне застосування такого двигуна – у мобільних генераторах, які дуже затребувані в сучасній війні через велику кількість електронних пристроїв на полі бою. Економія на паливі, вазі пристрою та матеріалах для його обслуговування допоможе оптимізувати військову логістику.