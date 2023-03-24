Фахівці з Технологічного університету Відня винайшли киснево-іонну батарею на основі керамічних матеріалів. Але в поточному вигляді вона буде ідеальним варіантом лише для великих накопичувачів енергії.

Цікаво Xiaomi винайшла акумулятор, якому не страшні морози

Що відомо

Крім вкрай великого терміну служби вона не вимагає дорогих рідкоземельних елементів і не загоряється.

Керамічні матеріали, які використовували вчені, абсорбують і виділяють удвічі більше негативно заряджених іонів кисню. Під дією напруги іони кисню мігрують від одного керамічного матеріалу до іншого, а потім повертаються назад, створюючи тим самим електричний струм.

Основний принцип насправді дуже схожий на літій-іонні батареї. Але наш матеріал має важливі переваги. Крім уже зазначених вогнестійкості та відсутності рідкісних елементів кераміка проста у виробництві, тож компоненти батареї можна відносно легко замінити в разі зносу,

– каже професор Юрген Флайг.

Прототип батареї виготовлено з лантану, одного з найпоширеніших рідкісноземельних металів, але і його можна замінити на що-небудь дешевше і доступніше. А кобальт і нікель, які застосовуються під час виробництва багатьох інших видів батарей, у киснево-іонній зовсім не використовуються.

Головна ж перевага киснево-іонного елемента – можливість регенерації. Якщо через побічні реакції кисень не надходить, його втрата легко компенсується киснем із навколишнього повітря.

Нова батарея не підходить для смартфонів або електромобілів, оскільки має нижчу щільність енергії порівняно з літій-іонними батареями, а також вимагає температурного режиму від 200 до 400 градусів Цельсія. Але для зберігання великих обсягів енергії вітру або сонця технологія може виявитися вкрай цікавою.

Якщо ви будуєте цілу будівлю, заповнену накопичувальними модулями, то низька щільність енергії та висока робоча температура не відіграватимуть вирішальної ролі. А ось переваги нашої батареї виявляться дуже важливими: довгий термін служби, можливість масового виробництва батарей без рідкісних елементів, факт відсутності небезпеки загоряння,

– пояснив Александер Шмід, один із дослідників.

Розробники разом із партнерами з Іспанії вже подали патентну заявку. Коли технологія може вийти на ринок, не кажуть.