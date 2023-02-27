Фахівці зараз демонтують фюзеляж зруйнованого літака. Про це розповів генеральний конструктор ДП "Антонов" Владислав Власик в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.
До речі Окупанти викрали запчастини зі знищеного літака "Мрія", – полковник ЗСУ
Нова "Мрія" буде ще потужнішою
Наразі шукають уцілілі деталі та елементи конструкції, аби використати його у новому літаку. Зовні він не відрізнятиметься від зруйнованого борту. Однак конструктори розповіли, що всередині це буде абсолютно новий літак, а обладнання – найсучасніше.
"Нова "Мрія" буде ще потужнішою. Вона важитиме щонайменше на 10 тонн менше, тобто судно може взяти більше вантажу і летіти довше.
Вже спроєктували попередній технічний вид оновленого літака. Власик наголосив, що літак АН-225 має бути модернізованим, тож відновлювати його у тому стані, в якому він був, недоцільно.
Хто оплатить новий літак
Відбудувати "Мрію" коштуватиме дорого. Однак для відновлення найбільшого літака у світі фінансування можуть надати міжнародні донори. Однак Власик звертає увагу на символізм, оскільки відновлення "Мрії" – це і є відновлення країни.
Як тільки "Мрію" буде відбудовано, ми зможемо сказати, що українська авіаційна промисловість і взагалі потужність України – відбудована, – наголосив генконструктор.
Як окупанти зруйнували "Мрію"
- 27 лютого російські окупанти в Гостомелі підпалили найбільший у світі літак – "Мрію". У мережу потрапив фрагмент відео з охопленим вогнем літаком.
- Коли згодом українські журналісти потрапили до Гостомеля, то побачили жахливу картину.
- Близько десятка унікальних транспортних літаків геть знищені або ж серйозно пошкоджені, серед них була і "Мрія".