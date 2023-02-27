Фахівці зараз демонтують фюзеляж зруйнованого літака. Про це розповів генеральний конструктор ДП "Антонов" Владислав Власик в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Нова "Мрія" буде ще потужнішою

Наразі шукають уцілілі деталі та елементи конструкції, аби використати його у новому літаку. Зовні він не відрізнятиметься від зруйнованого борту. Однак конструктори розповіли, що всередині це буде абсолютно новий літак, а обладнання – найсучасніше.

"Нова "Мрія" буде ще потужнішою. Вона важитиме щонайменше на 10 тонн менше, тобто судно може взяти більше вантажу і летіти довше.

Вже спроєктували попередній технічний вид оновленого літака. Власик наголосив, що літак АН-225 має бути модернізованим, тож відновлювати його у тому стані, в якому він був, недоцільно.

Хто оплатить новий літак

Відбудувати "Мрію" коштуватиме дорого. Однак для відновлення найбільшого літака у світі фінансування можуть надати міжнародні донори. Однак Власик звертає увагу на символізм, оскільки відновлення "Мрії" – це і є відновлення країни.

Як тільки "Мрію" буде відбудовано, ми зможемо сказати, що українська авіаційна промисловість і взагалі потужність України – відбудована, – наголосив генконструктор.

Як окупанти зруйнували "Мрію"