Специалисты сейчас демонтируют фюзеляж разрушенного самолета. Об этом рассказал генеральный конструктор ГП "Антонов" Владислав Власик в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

Кстати Оккупанты украли запчасти из уничтоженного самолета "Мрия", – полковник ВСУ

Новая "Мрия" будет еще мощнее

Сейчас ищут уцелевшие детали и элементы конструкции, чтобы использовать их в новом самолете. Внешне он не будет отличаться от разрушенного борта. Однако конструкторы рассказали, что внутри это будет совершенно новый самолет, а оборудование – самое современное.

"Новая "Мрия" будет еще более мощной. Она будет весить по меньшей мере на 10 тонн меньше, то есть судно может взять больше груза и лететь дольше.

Уже спроектирован предварительный технический вид обновленного самолета. Власик подчеркнул, что самолет АН-225 должны модернизировать, поэтому восстанавливать его в том состоянии, в котором он был, нецелесообразно.

Кто оплатит новый самолет

Отстроить "Мрию" обойдется дорого. Однако для обновления крупнейшего самолета в мире финансирование могут предоставить международные доноры. Власик обращает внимание на символизм, поскольку восстановление "Мрии" – это и есть восстановление страны.

Как только "Мрия" будет отстроена, мы сможем сказать, что и украинская авиационная промышленность, и вообще мощность Украины – отстроена, – подчеркнул генконструктор.

Как оккупанты разрушили "Мрию"