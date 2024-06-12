Пропагандист опубликовал видео, в котором он "включил" всю территорию Украины в состав России. То есть он в очередной раз продемонстрировал, что Москва не стремится к миру, а хочет захватить все регион нашей страны – и, вероятно, не остановится на этом.

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Карта Медведева

Дмитрий Медведев 12 июня в своем телеграм-канале опубликовал видеопоздравление с днем России. В этом ролике Украина полностью – от восточных рубежей до западных областей, включена в состав страны-агрессора. Восточная "граница России" во влажных фантазиях Медведева проходит по границе с Польшей, Румынией и Молдовой.

Как выглядела вымышленная карта Медведева / скриншот из видео

Интересно, что на этот раз фантазии политика не хватило на текст – на его личном канале появилось только это видео. Подобный полет фантазии выделился на фоне других поздравлений от российских чиновников и госорганов. Обычно они не добавляли карту, а там где она и была – то не включала всю Украину.

Медведев – любитель карт и вина