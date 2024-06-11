Путин захочет завершения войны, если Запад нивелирует его способность осуществлять агрессию. Об этом заявил украинский лидер во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Блэкаут российского террора

По словам Зеленского, союзники вместе с Украиной должны лишить Россию возможности терроризировать соседей. Для этого нужно уничтожить основное преимущество Путина, которое заключается в ракетах, дронах, авиабомбах.

Пока глава Кремля имеет достаточно оружия для того, чтобы продолжать агрессию против Украины, он не будет стремиться к честному миру и в дальнейшем будет верить, что нашу страну можно уничтожить воздушными атаками.

Украина должна ответить. А для этого ей нужна сильная ПВО.

Напомним, что Олаф Шольц пообещал Киеву в ближайшее время поставить еще одну – уже третью в этом году – систему ЗРК Patriot.

Кроме того, на брифинге с министром обороны Писториусом Зеленский сообщил, что вскоре наше государство получит еще 2 – 3 ЗРК Patriot. Глава государства решил не разглашать, кто именно передаст эти системы ПВО, поскольку Киев еще ожидает подтверждения передачи.

На конференции по восстановлению Украины Зеленский сказал, сколько по меньшей мере ей нужно Patriot.

Мы нуждаемся как минимум в семи системах "Петриот" дополнительно, чтобы закрыть основные наши городские агломерации в ближайшее время, и это будет драйвером сохранения нормальной жизни в Украине, которого так заслуживают наши люди,

– подчеркнул президент.

Отметим, что Италия объявила о двух новых пакетах помощи. Один из них – военный. В Риме обещают, что он будет содержать SAMP/T.