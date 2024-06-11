SAMP/T является одной из главных потребностей Украины, поскольку они способны сбивать баллистические ракеты. До этого украинским защитникам предоставили только одну батарею SAMP/T.
Смотрите также Взрыв на оружейном заводе Mesko: экс-министр обороны Польши считает это "карой от России"
Италия анонсировала предоставление SAMP/Т
Во время Конференции по восстановлению Украины в Берлине министр иностранных дел Италии Антонио Таяни анонсировал поставки вооружений, в том числе и системы противовоздушной обороны SAMP/T.
Чиновник согласился с мнением, что первоочередная стратегия восстановления Украины – это защита инфраструктуры и зданий с помощью систем противовоздушной обороны.
И поэтому я хочу сообщить вам, что Италия готова отправить новый военный пакет с SAMP/T для противовоздушной обороны Украины,
– заявил он.
Что известно об этом ПВО
ЗРК SAMP/T может одновременно наводить ракеты Aster-30 на 16 различных целей, поэтому этот комплекс и действительно может значительно усилить защиту и противовоздушную оборону от массированного нападения. Комплекс имеет минимальное время реакции и высокий темп стрельбы: 8 ракет могут быть запущены за 10 секунд.
Однако это еще не все
По словам итальянского представителя, его страна готова предоставлять Украине не только военную помощь, но и поддержку в других отраслях. Поэтому, Италия также предоставит пакет финансовой помощи.
"Новый пакет на 140 миллионов евро для мероприятий по инфраструктуре, железной дороги, здравоохранения, агропродовольственного сектора, гуманитарного сектора, а также по разминированию. Это последнее решение итальянского правительства", – добавил чиновник.
В частности, инвестируют в восстановление разрушенного российской ракетой Спасо-Преображенского собора в Одессе. Также Таяни анонсировал подписание итальянской и украинской сторонами меморандума о взаимопонимании.
Что этому предшествовало: кратко
- На днях глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил в интервью государственному вещателю Rai, что они действительно передадут Вооруженным Силам Украины вторую систему ПВО SAMP/T.
- Он не рассказал дополнительных деталей. Однако точно известно, что это единственная система европейского производства, которая способна перехватывать баллистические ракеты, перехватывая цели одновременно.
- Издание Reuters писало о передаче SAMP/T, ссылаясь на неназванный источник. Журналисты отмечали, что система противовоздушной обороны станет второй, которую передаст Италия в ответ на просьбу Киева.