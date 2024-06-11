Путін захоче завершення війни, якщо Захід нівелює його здатність здійснювати агресію. На цьому наголосив український лідер під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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Блекаут російського терору

За словами Зеленського, союзники разом з Україною повинні позбавити Росію можливості тероризувати сусідів. Для цього потрібно знищити основну перевагу Путіна, яка полягає у ракетах, дронах, авіабомбах.

Поки очільник Кремля має достатньо зброї для того, аби продовжувати агресію проти України, він не прагнутиме чесного миру та надалі віритиме, що нашу країну можна знищити повітряними атаками.

Україна має відповісти. А для цього їй потрібна сильна ППО.

Нагадаємо, що Олаф Шольц пообіцяв Києву найближчим часом поставити ще одну – вже третю у цьому році – систему ЗРК Patriot.

Крім того, на брифінгу з міністром оборони Пісторіусом Зеленський повідомив, що невдовзі наша держава отримає ще 2 – 3 ЗРК Patriot. Глава держави вирішив не розголошувати, хто саме передасть ці системи ППО, оскільки Київ ще очікує на підтвердження передачі.

На конференції з відбудови України Зеленський сказав, скільки щонайменше їй потрібно Patriot.

Ми потребуємо щонайменше семи систем "Петріот" додатково, щоб закрити основні наші міські агломерації найближчим часом, і це буде драйвером збереження нормального життя в Україні, якого так заслуговують наші люди,

– підкреслив президент.

Зазначимо, що Італія оголосила про два нові пакети допомоги. Один з них – військовий. У Римі обіцяють, що він міститиме SAMP/T.