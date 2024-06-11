Про це Президент України Володимир Зеленський зазначив під час виступу в Бундестазі, інформує 24 Канал.

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Україна завершить війну з Росією на своїх умовах

Ми не залишимо її (війну – 24 Канал) у спадок після себе. Ми завершимо цю війну. Ми завершимо її в інтересах України та в інтересах усієї Європи. Усіх нас. І усіх, хто буде після нас,

– зазначив гарант України.

Зеленський наголосив, що Україна завершить війну на своїх умовах.

"Умовах, які зрозумілі будь-якій людині на цій землі", – додав український лідер.

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