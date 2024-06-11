Український лідер виступив перед німецькими урядовцями. Він подякував їм за те, що людяність перемогла в їх серцях, саме тому Німеччина не залишилася осторонь болю і страждань українців.
Зеленський виступає у Бундестазі: дивіться відео
Президент Зеленський перебуває з офіційним візитом у Німеччині. Глава держави виступив перед тамтешнім парламентом.
Український лідер виступив перед німецькими урядовцями. Він подякував їм за те, що людяність перемогла в їх серцях, саме тому Німеччина не залишилася осторонь болю і страждань українців.
Зеленський виступає у Бундестазі: дивіться відео