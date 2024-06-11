Украине предоставят новые системы ПВО. Об этом Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Политики вместе посетили 21 ракетную группу сил ПВО ФРГ.

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Сколько Patriot прибудут в Украину

Журналисты поинтересовались у президента по поводу поставок средств противовоздушной обороны. Зеленский ответил, что Киев работает над этим вопросом с США и европейскими союзниками.

Глава государства не стал уточнять, с кем именно из стран Европы ведутся переговоры, поскольку Украина еще ждет подтверждения соответствующих решений.

Ожидаем положительный результат по получению 2-3 систем ПВО в ближайшее время,

– заявил Зеленский.

Напомним, что сегодня в Берлине проходила конференция по восстановлению Украины. Во время своего выступления канцлер Олаф Шольц пообещал в ближайшие недели и месяцы поставить в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы. Прошлые две системы Patriot Германия поставила в апреле и в мае.

Италия объявила новый пакет помощи

Рим предоставит Украине два пакета помощи. Один из них предполагает поставку вооружения нашему государству. В частности, в военном пакете будет ЗРК SAMP/T.

ЗРК SAMP/T может одновременно наводить ракеты Aster-30 на 16 различных целей, поэтому этот комплекс может значительно усилить противовоздушную оборону Украины.

Отметим, сегодня стало известно о снятии запрета на использование "Азовом" американского оружия. Это подтвердили в самой бригаде.

Следует заметить, что после принятия законопроекта о финансировании вооружения Украине в конце апреля США начали массово поставлять на фронт оружие. Оно помогло сдержать наступление оккупантов в Харьковской области, считают СМИ.