Пропагандист опублікував відео, у якому він "включив" всю територію України у склад Росії. Тобто він вкотре продемонстрував, що Москва не прагне миру, а хоче захопити всі регіон нашої країни – і, ймовірно, не зупиниться на цьому.
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Карта Медведєва
Дмітрій Медведєв 12 червня у своєму телеграм-каналі опублікував відеопривітання з днем Росії. У цьому ролику Україна повністю – від східних рубежів до західних областей, включена до складу країни-агресора. Східний "кордон Росії" у вологих фантазіях Медвєдєва проходить по кордону з Польщею, Румунією та Молдовою.
Як виглядала вигадана карта Медведєва / скриншот з відео
Цікаво, що цього разу фантазії політика не вистачило на текст – на його особистому каналі з'явилося лише це відео. Подібний політ фантазії виділився на тлі інших привітань від російських чиновників та держорганів. Зазвичай вони не додавали карту, а там де вона й була – то не включала всю Україну.
Медведєв – любитель карт і вина
- Дмітрій Медведєв, схоже, має особливу любов до картографії. Оскільки це вже не перший випадок, коли колишній президент на дозвіллі малює нові кордони Росії. Наприклад, 4 березня 2024 року експрезидент Росії виступив на "Всесвітньому фестивалі молоді", який організували в Сочі.
- Під час свого виступу Медведєв, зокрема, згадав слова Путіна про те, що "кордони Росії ніде не закінчуються". Після низки озвучених кремлівських наративів за спиною у пропагандиста з'явилася вигадана карта світу. На ній Україна була поділена між багатьма країна, але найбільша її частка – нібито у складі Росії. Водночас Медведєв згадав і книгу "Україна – не Росія", не погодившись з цією концепцією. Схоже політик не встиг нормально похмелитися.
- Тут варто також згадати розслідування The Insider. Журналісти встановили, що скандальні пости Медведєва з'являться одразу після того, як він отримує вино з власного виноградника в Італії. Наприклад, за два дні після отримання вина пропагандист писав допис про те, що Євросоюз перестане існувати, а голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн називає "тіткою". Схожа ситуація повторилася неодноразово.