Виноградники Дмітрія Медвєдєва в Італії не потрапили під санкції Європейського Союзу, тому вино звідти регулярно надходить російському власнику. Це дозволяє Медведєву отримувати регулярне "топливо" для своїх абсурдних погроз і так званої "аналітики".

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Вино та пости в телеграмі

Тосканська виноробня Fattoria della Aiola записана на кіпрський офшор Furcina LTD, що належить Іллі Єлісєєву — однокурснику, довіреній особі та близькому другові Медведєва. Згодом структура змінилася, однак сам власник лишився незмінним. Єлісєєв перебуває під санкціями США, Великобританії, Канади, України, Нової Зеландії, але не Євросоюзу, що дозволяє винограднику працювати.

Таким чином після повномасштабного вторгнення Дмітрій Медведєв продовжує отримувати вино з Італії. Наприклад, За даними ImportGenius, 17 червня 2022 до Росії надійшло вино від Fattoria della Aiola. Отримувачем виступив фонд, що пов'язаний з Медведєвим. Цікаво, що після чергової поставки алкоголю експрезидент Росії пише у своєму телеграмі черговий скандальний пост.

Як пов'язані поставки вина Медведєву та його скандальні пости / The Insaider

Вже за два дні після отримання вина пропагандист пише допис про те, що Євросоюз перестане існувати, а голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн називає "тіткою". Вино з виноробні надійшло й через місяць – 18 липня. І знову за кілька днів після цього Медведєв пише пост про "гріхи Заходу", у якому називає Байдена "дідусем з деменцією", а керівництво ЄС – "міськими божевільними".

Такі збіги повторювалися неодноразово / The Insaider

Такі зв'язки простежуються неодноразово – історія повторилася жовтні 2022 року, а також у січня та липні 2023 року. В останній вказаний термін Медведєв писав, що "ядерний Апокаліпсис не тільки можливий, але ще й цілком імовірний".

Нещодавно Медведєв вийшов у люди