Політтехнолог Михайло Шейтельман зауважив 24 Каналу, що саме такою російські загарбники насправді бачать Європу.
До речі Посли ЄС проігнорували зустріч із Лавровим: у Росії істерять та погрожують
Як варто сприймати заяви Медведєва
Шейтельман вважає, що п'яний Медведєв говорить те, чого прагне Росія. Тобто все озвучене ним – це справді план Кремля. І подібне вже не раз казали різноманітні російські чиновники.
На його думку, потрібно взяти "мапу світу", на тлі якої виступав Медведєв, та віднести у Держдеп і Конгрес США. Там мають усвідомити, що так росіяни бачать мапу Європи. І саме так може бути, якщо Сполучені Штати не нададуть Україні зброю.
Ось що, мені здається, головне у цьому меседжі,
– сказав політтехнолог.
До того ж, нагадав він, Медведєв уже обіцяв геноцид українців, а тепер узагалі показує таку "мапу". Тому сумно, що його заяви не сприймаються серйозно.
Чим ще привернув увагу виступ Медведєва
Політтехнолог також звернув на те, в якому костюмі був російський політик під час цього дійства, зауваживши, що Медведєв уже не вперше вдягає френч.
Я його розумію, коли набираєш вагу – потрібно френч одягати,
– сказав Шейтельман.
За його словами, свого часу Мао Цзедун одягав френч, потім певний час усі китайці ходили в такому одязі. Тож китайська мода нарешті дісталася Росії.
Більше про заяви Медведєва
- У січні колишній президент Росії Дмітрій Медведєв вибухнув черговими погрозами, розкривши справжні наміри Росії щодо України. Медведєв обмовився, що Росія просто хоче захопити всю Україну та знищити її державність.
- За місяць Владімір Путін і Дмітрій Медвєдєв видали чергові провокаційні заяви. Глава Кремля, зокрема, стверджував про "готовність до діалогу", а Медведєв погрожував Заходу війною.
- До того ж Медведєв не оминув увагою "злиту" розмову німецьких офіцерів про начебто можливе застосування ракет Taurus по Кримському мосту. Скандальний політик назвав Олафа Шольца "ліверним канцлером".