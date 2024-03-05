Политтехнолог Михаил Шейтельман подчеркнул 24 Каналу, что именно такой российские захватчики на самом деле видят Европу.
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Как следует воспринимать заявления Медведева
Шейтельман считает, что пьяный Медведев говорит то, чего хочет Россия. То есть все озвученное им – это действительно план Кремля. И подобное уже не раз говорили различные российские чиновники.
По его мнению, нужно взять "карту мира", на фоне которой выступал Медведев, и отнести в Госдеп и Конгресс США. Там должны осознать, что так россияне видят карту Европы. И именно так может быть, если Соединенные Штаты не предоставят Украине оружие.
Вот что, мне кажется, главное в этом месседже,
– сказал политтехнолог.
К тому же, напомнил он, Медведев уже обещал геноцид украинцев, а теперь вообще показывает такую "карту". Поэтому печально, что его заявления не воспринимаются серьезно.
Чем еще привлекло внимание выступление Медведева
Политтехнолог также обратил на то, в каком костюме был российский политик во время этого действа, заметив, что Медведев уже не впервые надевает френч.
Я его понимаю, когда набираешь вес – нужно френч одевать,
– сказал Шейтельман.
По его словам, в свое время Мао Цзэдун надевал френч, потом некоторое время все китайцы ходили в такой одежде. Поэтому китайская мода наконец-то добралась до России.
Больше о заявлениях Медведева
- В январе бывший президент России Дмитрий Медведев разразился очередными угрозами, раскрыв истинные намерения России в отношении Украины. Медведев обмолвился, что Россия просто хочет захватить всю Украину и уничтожить ее государственность.
- Через месяц Владимир Путин и Дмитрий Медведев выдали очередные провокационные заявления. Глава Кремля, в частности, утверждал о "готовности к диалогу", а Медведев угрожал Западу войной.
- К тому же Медведев не обошёл вниманием "слитый" разговор немецких офицеров о якобы возможном применении ракет Taurus по Крымскому мосту. Скандальный политик назвал Олафа Шольца "ливерным канцлером".