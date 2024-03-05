Причиной этого стал тот факт, что его проигнорировали послы Европейского Союза. В России на фоне этого вспыхнула истерия. В Кремле требуют "наказания" для послов.

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Послы ЕС отклонили приглашение Лаврова

Как говорят российские пропагандисты, Сергей Лавров "недели полторы назад" приглашал дипломатов на встречу. Причиной стали предстоящие так называемые выборы президента в России, результат которых всем и так понятен.

Министр иностранных дел страны-агрессора заявлял, что в России якобы были данные, которые свидетельствовали о подготовке механизмов поддержки несистемной оппозиции перед президентскими выборами. Что это стремились организовать посольства ЕС в Москве.

Именно поэтому Лавров решил послов собрать. Якобы для того, чтобы дать им совет такими делами не заниматься. Правда, дипломаты прислали ему ноту, а встречу с главой министерства они просто проигнорировали. Впоследствии стало известно, что послы Евросоюза предложение отклонили, аргументировав это низким уровнем доверия.

В постоянном представительстве ЕС отметили, что послов действительно приглашали. Но сделали это "без каких-либо предложений по повестке дня".

Наш ответ был после смерти Алексея Навального и того, как призывы ЕС к независимому международному расследованию причин его смерти остались без внимания,

– отмечали в дипмиссии.

Истерика в России не утихала

Так, на ситуацию отреагировал бывший президент России Дмитрий Медведев. Он, пытаясь защитить Лаврова, начал рассыпаться угрозами. Мол, из России следует выгнать послов стран ЕС, а также снизить уровень дипломатических отношений.

Сергей Марков, депутат Госдумы и доверенное лицо Путина, игнорирование Лаврова назвал "беспрецедентным событием".

Послы стран ЕС оскорбили Лаврова и отказались приходить на встречу с министром иностранных дел России Лавровым. Это беспрецедентное событие. Даже и не припомню такого демарша, такого оскорбления,

– подчеркнул он.

По словам Маркова, Лавров якобы стремился передать информацию всем послам, как их государства пытаются вмешиваться в предстоящие президентские выборы в России.

Это означает: страны ЕС абсолютно откровенно будут вмешиваться в выборы в России с целью подорвать их легитимность. Страны ЕС, видимо, не признают Путина президентом России на следующем сроке. Дипломатия деградировала. Причина понятна – ЕС и Россия в состоянии войны друг с другом,

– подчеркнул он.

Обратим внимание, что так называемые президентские выборы в России проведут с 15 по 17 марта 2024 года. Не сложно угадать, кто на них получит "победу".