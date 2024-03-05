Однако россияне имеют оружие для этого и могут нанести удар. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что это оккупанты могут сделать с Балтийского моря. К слову, Киселев назвал немецкие мосты, по которым может ударить Россия.

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"У них довольно-таки серьезные воздушные силы и морские, в частности, в Балтии. Это Балтийский флот. Часть Калининградской области и в Питере. Есть авиационная компонента, которая можно выполнить боевую задачу, в принципе, нанести удар. Попасть или нет – это другой вопрос", – отметил Свитан.

Россияне имеют ракеты, в частности, Х-101 с дальностью пуска 5,5 тысяч километров. То есть те ракеты, которые захватчики сбрасывают над Каспийским морем, могут дойти до Германии.

"Одна ракета Х-55 – у неё дальность чуть более 2000 километров – практически дошла до Германии еще в 2022-м году. Прошла часть Польши, упала не долетая несколько сотен километров до Германии. Просто закончилось топливо", – сказал лётчик-инструктор.

По его словам, российская ракета Х-101 может дойти даже до Ла-Манша, если будет такая задача. Так что технически у россиян есть возможность достать до Германии.

"По меньшей мере "Кинжалами" с самолетов. Запуск выполнить или на территории Балтии, или из Беларуси. Также, в принципе, возможно. То, что они туда дойдут и не будут сбиты по дороге, – это большой вопрос", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Проблема для всего российского

Российское оружие могут сбить. НАТО имеет достаточно систем обнаружения и уничтожения. Поэтому ракеты страны-агрессора могут просто не долететь. Особенно Х-101.

Сбить "Кинжалы" могут системы ПВО типа Patriot, которые могут стоять в районе мостов. А вот межконтинентальные ракеты Россия вряд ли будет использовать для ударов.

Мост не так просто вывести из строя. В него надо попасть. А это – проблема для всего российского. Попасть в мост сложновато. Поэтому не думаю, что они вообще этот вариант будут использовать,

– считает Роман Свитан.

Что известно о "слитом" разговоре