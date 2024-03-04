Вполне возможно, что Германия имеет закрытые данные для управления этими ракетами. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что говорится о ключах управления, допуске к информации со спутников, программированию и многом другом.
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Почему Шольц не хочет передать Taurus
Запуск этой дальнобойной ракеты – сложный механизм и достаточно длительный процесс. Вполне вероятно, что Германия действительно имеет запрет на передачу таких технологий, а сама ракета предназначена только для использования немецкими Вооруженными силами. Поэтому могут существовать определенные механизмы защиты информации от внешнего воздействия, или разрешения на использование только для Бундесвера – армии Германии.
Если говорить военным языком, то Шольц сказал, что не хочет передавать управление от ракет чужим людям. В таком случае должны присутствовать военнослужащие Бундесвера, а это уже достаточно серьезный шаг,
– отметил Свитан.
Надо понимать, что немецкая армия не настолько самодостаточна в оборонном смысле, как французская или британская. Немцы выпускают только определенный спектр вооружения, тогда как Франция и Великобритания выпускает все – от подводных лодок до ядерного оружия. Например, Германия этого не имеет. На территории страны размещено только ядерное оружие США.
В этом смысле немцы не самодостаточны. Они зависят от натовского "ядерного зонтика". Его всем другим странам Европы в основном предоставляют три носителя ядерного оружия – Соединенные Штаты, Франция и Великобритания,
– добавил полковник ВСУ в запасе.
В чем отличие Taurus от Storm Shadow и SCALP-EG
Taurus нельзя называть аналогом британских или французских ракет. Немецкие имеют большую дальность и значительно мощнее. Кроме этого, Storm Shadow/SCALP-EG есть в экспортном варианте, их продают другим странам и это предполагалось с самого начала. Например, вариант, который получила Украина, имеет ограниченную дальность – 250 километров.
Ключи к управлению этими ракетами могут быть в свободном доступе, то есть это разрешено законодательством и заложено в саму ракету. Поэтому для Storm Shadow/SCALP может и не потребоваться французских или британских военнослужащих,
– предположил Свитан.
Это логично, ведь страны не могут отправлять своих бойцов с каждой ракетой, которую продают на рынке. Поэтому можно предположить, что они были изначально адаптированы для работы на чужих установках, тогда как Taurus – нет.
Что известно о передаче Taurus Украине
- Канцлер Германии Олаф Шольц категорически против передачи Украине своих ракет. Ранее главным аргументом было то, что Германия не хочет стать стороной конфликта в войне. Впоследствии Шольц заявил, что его страна нуждается в контроле за использованием ракет. Это возможно только при участии немецких военных, но такой вариант для Шольца неприемлем.
- Российские пропагандисты обнародовали разговор немецких военных о ракетах Taurus. Офицеры обсуждали сколько ракет нужно для уничтожения Крымского моста. Олаф Шольц подтвердил, что запись настоящая и назвал это "большой проблемой". Канцлер отметил, что все надо выяснить быстро и тщательно.
- После "слива" разговора в российский МИД вызвали немецкого посла. Пропагандистские СМИ показали видео, как он приезжает в ведомство. Сам посол отрицал, что разговор касался утечки данных и сказал, что это была запланированная, работа встреча. На ней якобы обсуждали двусторонние вопросы.