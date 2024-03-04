Цілком можливо, що Німеччина має закриті дані для управління цими ракетами. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що мовиться про ключі управління, допуск до інформації з супутників, програмування та багато іншого.

До теми Офіцери Бундесверу обговорювали удари по Кримському мосту: чи здатні Taurus переламати хід війни

Чому Шольц не хоче передати Taurus

Запуск цієї далекобійної ракети – складний механізм і досить тривалий процес. Цілком ймовірно, що Німеччина справді має заборону на передачу таких технологій, а сама ракета призначена тільки для використання німецькими Збройними силами. Тож можуть існувати певні механізми захисту інформації від зовнішнього впливу, або дозволи на використання тільки для Бундесверу – армії Німеччини.

Якщо говорити військовою мовою, то Шольц сказав, що не хоче передавати управління від ракет чужим людям. У такому випадку мають бути присутні військовослужбовці Бундесверу, а це вже досить серйозний крок,

– зауважив Світан.

Треба розуміти, що німецька армія не настільки самодостатня в оборонному сенсі, як французька чи британська. Німці випускають лише певний спектр озброєння, тоді як Франція і Велика Британія випускає все – від підводних човнів до ядерної зброї. Наприклад, Німеччина цього не має. На території країни розміщена тільки ядерна зброя США.

У цьому сенсі німці не самодостатні. Вони залежать від натівської "ядерної парасольки". Її всім іншим країнам Європи здебільшого надають три носії ядерної зброї – Сполучені Штати, Франція і Велика Британія,

– додав полковник ЗСУ в запасі.

У чому відмінність Taurus від Storm Shadow і SCALP-EG

Taurus не можна називати аналогом британських чи французьких ракет. Німецькі мають більшу дальність і є значно потужнішими. Крім цього, Storm Shadow/SCALP-EG є в експортному варіанті, їх продають іншим країнам і це передбачалося з самого початку. Наприклад, варіант, який отримала Україна, має обмежену дальність – 250 кілометрів.

Ключі до управління цими ракетами можуть бути у вільному доступі, тобто це дозволено законодавством і закладено в саму ракету. Тому для Storm Shadow/SCALP може і не бути потрібно французьких чи британських військовослужбовців,

– припустив Світан.

Це логічно, адже країни не можуть відправляти своїх бійців з кожною ракетою, яку продають на ринку. Тож можна припустити, що вони були з самого початку адаптовані для роботи на чужих установках, тоді як Taurus – ні.

Що відомо про передачу Taurus Україні