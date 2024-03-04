Військовий оглядач, Ізраїль Давид Шарп розповів 24 Каналу, що такого рівня офіцери мають передбачати, що їх можуть прослуховувати. Тому їхній зв'язок обов'язково має бути захищеним.

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Головна проблема

Водночас нічого дивного в тому, що німецькі військові торкнулися цього питання немає. Надання Україні Taurus, а також імовірні російські цілі, які ракети можуть уразити, обговорюється впродовж кількох місяців.

Попри це головна проблема залишається в тому, що офіцери проводили службову розмову по незахищеному зв'язку,

– зауважив Шарп.

Також росіяни, коли ухвалювали рішення щодо публікації цього запису мали врахувати те, що у такий спосіб вони обмежать себе в прослуховуванні таких розмов у майбутньому, адже Бундесвер зробить висновки. Проте вони вирішили, що політичні дивіденди та можливість влаштувати скандал в Німеччині важливіші.

Taurus – важливий інструмент

До того ж зараз активно обговорюється можливість постачання Україні німецьких ракет Taurus. Як відомо, думка Олафа Шольца щодо цього питання залишається незмінною – він боїться, що Україна може завдати удари Taurus по території Росії, і тоді війна ескалюється.

Водночас Шольц усвідомлює, що необхідно продовжувати надавати військову допомогу Україні, а також економічну підтримку. Також Німеччина компенсує витрати воєнної допомоги Україні від інших країн, зокрема Східної Європи.

Шольц щодо своєї позиції з постачання Taurus залишається впертим. Хоча вже Франція та Велика Британія надали Україні ракети схожі з німецьким – Storm Shadow та SCALP, він все одно боїться,

– наголосив військовий оглядач.

Проте необхідно усвідомити, що ракети Taurus – важливий інструмент, але їх мало. Німеччина якби надала їх Україні, то кілька десятків. Це б означало, що Київ отримав додаткові можливості з ураження низки російських цілей. Однак це не те, що б посприяло перелому у війні.

"Тому постачанню ракет Taurus потрібно приділяти увагу – можливо Шольц наважиться надати їх Україні. Проте є набагато важливіші речі – якщо Німеччина продовжить поставляти у великій кількості техніку та озброєння, а також надавати економічну підтримку Україні, це буде помітно переважати постачання Taurus", – підкреслив Давид Шарп.

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