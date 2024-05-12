Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что якобы утром 12 мая была "очередная" попытка удара по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка.

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Что известно об атаке на Липецк

Угроза нейтрализована. Жертв нет. На месте падения БПЛА работают спецслужбы,

– заявил российский губернатор.

Он пояснил, что якобы системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности и "обеспечивают безопасность". Также он призвал россиян не публиковать о последствиях атаки, ведь дроны в дальнейшем будут бить точнее.

Впоследствии российское минобороны опубликовало заявление, в котором объяснило, что якобы в течение ночи на 12 мая был отбит ряд атак дронов и оперативно-тактических ракет "Точка-У" на объекты на территории России. Вражеское министерство отметило, что российское ПВО уничтожило:

оперативно-тактические ракеты над территорией Белгородской области;

три украинских дрона над территорией Брянской области;

два – над Липецкой;

один дрон – над Волгоградской областью.

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