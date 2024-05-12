Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что якобы утром 12 мая была "очередная" попытка удара по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка.
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Что известно об атаке на Липецк
Угроза нейтрализована. Жертв нет. На месте падения БПЛА работают спецслужбы,
– заявил российский губернатор.
Он пояснил, что якобы системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности и "обеспечивают безопасность". Также он призвал россиян не публиковать о последствиях атаки, ведь дроны в дальнейшем будут бить точнее.
Впоследствии российское минобороны опубликовало заявление, в котором объяснило, что якобы в течение ночи на 12 мая был отбит ряд атак дронов и оперативно-тактических ракет "Точка-У" на объекты на территории России. Вражеское министерство отметило, что российское ПВО уничтожило:
- оперативно-тактические ракеты над территорией Белгородской области;
- три украинских дрона над территорией Брянской области;
- два – над Липецкой;
- один дрон – над Волгоградской областью.
Последние атаки по НПЗ России
- В ночь на 12 мая вражеские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области России. Там вспыхнул пожар.
- Губернатор региона традиционно заявил об "успешной" работе ПВО, однако подтвердил, что обломки беспилотников упали на территории завода. О последствиях атаки по состоянию на утро 12 мая еще не писали.
- Накануне, в ночь на 11 мая, беспилотники ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойла". По данным источников 24 Канала в разведке, там получили повреждения установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6. Источники добавили, что текущее состояние установок уточняется.
- Также известно о повреждении кабеля управления воздушными холодильниками, в результате чего отключено 7 холодильников и дымовую трубу печи П-1.