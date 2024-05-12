Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що нібито вранці 12 травня була "чергова" спроба удару по інфраструктурі в промисловій зоні Липецька.
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Що відомо про атаку на Липецьк
Загроза нейтралізована. Жертв немає. На місці падіння БпЛА працюють спецслужби,
– заявив російський губернатор.
Він пояснив, що буцімто системи виявлення та придушення перебувають у стані готовності та "забезпечують безпеку". Також він закликав росіян не публікувати про наслідки атаки, адже дрони надалі битимуть точніше.
Згодом російське міноборони опублікувало заяву, у якій пояснило, що нібито протягом ночі проти 12 травня було відбито низку атак дронів та оперативно-тактичних ракет "Точка-У" на об'єкти на території Росії. Вороже міністерство зазначило, що російське ППО знищило:
- оперативно-тактичні ракети над територією Бєлгородської області;
- три українські дрони над територією Брянської області;
- два – над Липецькою;
- один дрон – над Волгоградською областю.
Останні атаки по НПЗ Росії
- Вночі проти 12 травня ворожі дрони атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області Росії. Там спалахнула пожежа.
- Губернатор регіону традиційно заявив про "успішну" роботу ППО, проте підтвердив, що уламки безпілотників упали на території заводу. Про наслідки атаки станом на ранок 12 травня ще не писали.
- Напередодні, вночі проти 11 травня, безпілотники ГУР атакували нафтопереробний завод "Лукойла". За даними джерел 24 Каналу в розвідці, там зазнали пошкоджень установки первинного перероблювання нафти АВТ-1 і АВТ-6. Джерела додали, що поточний стан установок уточнюється.
- Також відомо про пошкодження кабелю керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено 7 холодильників та димову трубу печі П-1.