Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що нібито вранці 12 травня була "чергова" спроба удару по інфраструктурі в промисловій зоні Липецька.

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Що відомо про атаку на Липецьк

Загроза нейтралізована. Жертв немає. На місці падіння БпЛА працюють спецслужби,

– заявив російський губернатор.

Він пояснив, що буцімто системи виявлення та придушення перебувають у стані готовності та "забезпечують безпеку". Також він закликав росіян не публікувати про наслідки атаки, адже дрони надалі битимуть точніше.

Згодом російське міноборони опублікувало заяву, у якій пояснило, що нібито протягом ночі проти 12 травня було відбито низку атак дронів та оперативно-тактичних ракет "Точка-У" на об'єкти на території Росії. Вороже міністерство зазначило, що російське ППО знищило:

оперативно-тактичні ракети над територією Бєлгородської області;

три українські дрони над територією Брянської області;

два – над Липецькою;

один дрон – над Волгоградською областю.

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