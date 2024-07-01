Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє про декілька гучних вибухів у Севастополі. Одразу після них над містом піднявся стовп диму.

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Що могли уразити в Криму

За непідтвердженою інформацією, є влучання по Балаклавській ТЕЦ. Втім, російські ЗМІ запевняють, що це сліди від "збиття". Виглядає така заява дуже сумнівною, особливо, якщо поглянути на відео, що публікуються в мережі.

Момент потужного вибуху у Криму: дивіться відео

Також є непідтверджена інформація про удар по російській військовій частині в районі села Флотське.