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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Водомети і зброя: в Ірані між поліцією і протестувальниками почалися сутички – відео

      873 Читать новость на русском
      Поліція почала стріляти у протестувальників у Тегерані / nos.nl

      У Тегерані з новою силою розгортаються протести іранців проти влади, яка визнала свою вину у збитті літака МАУ з 176 пасажирами на борту. Поліція намагається розігнати демонстрантів, застосовує до них водомети і зброю.

      Протести в Ірані почалися надвечір 11 січня. На вулиці Тегерану вийшли кілька тисяч людей. Найбільше мітингувальників зібралися поблизу університету Аміра Каріба.

      Важливо: Український літак збили ракети Ірану, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      Люди вимагають у влади покарати винних у збитті літака МАУ. Також вони обурені, чому Іран 3 дні заперечував свою причетність до катастрофи, а головною її причиною називав технічну несправність літака.

      Іранська влада вже вивела на вулиці Тегерану сотні силовиків. Вони намагаються розігнати людей водометами та світлошумовими гранатами. 

      Також у мережі з'явилися відео, на яких видно, що правоохоронці застосували зброю до демонстрантів.

      Поліція застосувала зброю проти протестувальників у Тегерані: відео

       

      Натомість протестувальники кидають у них димові шашки та коктейлі Молотова. Люди скандують: "Я вбив би того, хто вбив мого брата".

       

       

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
      • Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
      • Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
      • 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Згодом Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані. Останній вибачився перед українцями за збиття літака МАУ та запевнив, що розслідування катастрофи буде відкритим і справедливим.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані
      Авіакатастрофа МАУ в Ірані / карта 24 каналу

      Іран збив літак МАУ над Тегераном: з’явилось відео пуску ракети
      сьогодні
      7826
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Новини політики Протести Сутички Поліція
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