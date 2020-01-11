Водомети і зброя: в Ірані між поліцією і протестувальниками почалися сутички – відео
У Тегерані з новою силою розгортаються протести іранців проти влади, яка визнала свою вину у збитті літака МАУ з 176 пасажирами на борту. Поліція намагається розігнати демонстрантів, застосовує до них водомети і зброю.
Протести в Ірані почалися надвечір 11 січня. На вулиці Тегерану вийшли кілька тисяч людей. Найбільше мітингувальників зібралися поблизу університету Аміра Каріба.
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Люди вимагають у влади покарати винних у збитті літака МАУ. Також вони обурені, чому Іран 3 дні заперечував свою причетність до катастрофи, а головною її причиною називав технічну несправність літака.
Іранська влада вже вивела на вулиці Тегерану сотні силовиків. Вони намагаються розігнати людей водометами та світлошумовими гранатами.
Також у мережі з'явилися відео, на яких видно, що правоохоронці застосували зброю до демонстрантів.
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Натомість протестувальники кидають у них димові шашки та коктейлі Молотова. Люди скандують: "Я вбив би того, хто вбив мого брата".
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне
- Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
- На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
- Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
- Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
- 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Згодом Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані. Останній вибачився перед українцями за збиття літака МАУ та запевнив, що розслідування катастрофи буде відкритим і справедливим.