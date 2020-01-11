Водомети і зброя: в Ірані між поліцією і протестувальниками почалися сутички – відео

У Тегерані з новою силою розгортаються протести іранців проти влади, яка визнала свою вину у збитті літака МАУ з 176 пасажирами на борту. Поліція намагається розігнати демонстрантів, застосовує до них водомети і зброю.

Протести в Ірані почалися надвечір 11 січня. На вулиці Тегерану вийшли кілька тисяч людей. Найбільше мітингувальників зібралися поблизу університету Аміра Каріба.

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Люди вимагають у влади покарати винних у збитті літака МАУ. Також вони обурені, чому Іран 3 дні заперечував свою причетність до катастрофи, а головною її причиною називав технічну несправність літака.

Іранська влада вже вивела на вулиці Тегерану сотні силовиків. Вони намагаються розігнати людей водометами та світлошумовими гранатами.

Також у мережі з'явилися відео, на яких видно, що правоохоронці застосували зброю до демонстрантів.

Поліція застосувала зброю проти протестувальників у Тегерані: відео

Натомість протестувальники кидають у них димові шашки та коктейлі Молотова. Люди скандують: "Я вбив би того, хто вбив мого брата".

#Iran - Téhéran - La police anti-émeute utilise des canons à eau contre des manifestants venus manifester leur indignation face à l'abattage par le régime du vol PS752 tout en le niant sciemment pendant 3 jours. pic.twitter.com/LEfeYYvxXH — Ⓝ ⒺⓃⒶ·۰•●○ (@Nws_MENA) January 11, 2020

#گزارشگرمنوتو: درگیری نیروهای یگان ویژه با معترضین در مقابل #دانشگاه_امیرکبیر pic.twitter.com/9YfinGEHg9 — اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) January 11, 2020

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.

Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.

Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.

11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Згодом Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з п резидентом Ірану Хасаном Рухані. Останній вибачився перед українцями за збиття літака МАУ та запевнив, що розслідування катастрофи буде відкритим і справедливим.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / карта 24 каналу