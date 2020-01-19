14:11
19 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто станет следующим премьером РФ после Мишустина. Новые ГУЛАГи России
      Вєсті Кремля
      23:01, 18 января
      Вести.UA. Жир: Семейное недоразумение Малюськи. Эпоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:22, 18 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Иран передумал отдавать черные ящики в Украине, – СМИ

      36 Читати новину українською
      Иран отказался от планов отправить "черные ящики" в Украину, – AP / Getty Images

      Иран отказался от планов отправить регистраторы полета со сбитого самолета МАУ за границу для анализа. Там передумали на следующий день после того, как согласились отправить их в Украину.

      Теперь Иран никуда не планирует передавать "черные ящики", об этом сказал глава комиссии по расследованию авиационных событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар, сообщает AP.

      Смотрите также: Катастрофа МАУ: тела погибших украинцев привезли в Киев – фото, видео

      Резаифар заявил, что Иран работает над восстановлением данных и записей в кабине. При этом он отметил, что ящики действительно могли бы передать за границу, однако пока решение еще не приняли.

      День перед этим, 18 января, Иран подтвердил, что по просьбе украинских властей черные ящики со сбитого украинского самолета МАУ отдадут Украине. В Киеве бортовые самописцы могли бы оказаться уже в ближайшие дни, хотя конкретной даты Иран не назвал.

      Черные ящики самолета МАУ: что известно

      Первый черный ящик нашли на месте падения украинского самолета утром 8 января – через несколько часов после катастрофы. Второй – примерно в обед. Один из ящиков сохранился в хорошем состоянии, другой был существенно поврежден.

      • Офис Генпрокурора обратился к Ирану с просьбой передать Украине черные ящики со сбитого самолета. Впоследствии Украина направила второй запрос иранскому руководству. При этом украинская власть предложила для открытия ящиков лабораторию в Киевском политехническом институте имени Сикорского. В Киев 15 января должен был приехать эксперт из Ирана, однако этого не произошло.

      Иран сначала заявил, что не будет передавать их на экспертизу компании Boeing, а попытается расшифровать самостоятельно. Впоследствии иранская сторона заявила о готовности передать бортовые самописцы Украине, но после того, как они будут исследованы на месте.

      • 10 января иранцы планировали открыть один черный ящик украинского самолета МАУ, но не смогли из-за нехватки технологий. Стало известно, что расшифровка пройдет во Франции, а к процессу привлекут украинских и иранских экспертов.

      Как произошла трагедия с МАУ с Тегераном?Украинский самолет МАУ разбился возле Тегерана 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

      После отрицания Иран признал – украинский самолет "нечаянно" сбили ракетами. Украинское правительство приняло решение выплатить семьям погибших по 200 тысяч гривен.

      Катастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

      Магнитные бури в январе 2020 года: чего ожидать
      сегодня
      11189
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Скандал вокруг Гончарука как отголосок избирательной кампании
      Павло Казарін 118
      сегодня , 08:40 Ранний старт транзита: зачем Путин начал игру против Запада
      Олександр Баунов 1086
      13 января , 14:18 Как понять, что вы классные родители: объяснение психолога
      Марія Бондар 546
      16 января , 11:14 Легализация игорного бизнеса: Рада приняла законопроект в первом чтении
      Василь Денисюк 5953
      сегодня , 07:30 Кодирование телеканалов: зачем это Украине и что теперь делать
      Анатолій Максимов 34530
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук