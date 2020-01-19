Иран передумал отдавать черные ящики в Украине, – СМИ

Иран отказался от планов отправить регистраторы полета со сбитого самолета МАУ за границу для анализа. Там передумали на следующий день после того, как согласились отправить их в Украину.

Теперь Иран никуда не планирует передавать "черные ящики", об этом сказал глава комиссии по расследованию авиационных событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар, сообщает AP.

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Резаифар заявил, что Иран работает над восстановлением данных и записей в кабине. При этом он отметил, что ящики действительно могли бы передать за границу, однако пока решение еще не приняли.

День перед этим, 18 января, Иран подтвердил, что по просьбе украинских властей черные ящики со сбитого украинского самолета МАУ отдадут Украине. В Киеве бортовые самописцы могли бы оказаться уже в ближайшие дни, хотя конкретной даты Иран не назвал.

Черные ящики самолета МАУ: что известно

Первый черный ящик нашли на месте падения украинского самолета утром 8 января – через несколько часов после катастрофы. Второй – примерно в обед. Один из ящиков сохранился в хорошем состоянии, другой был существенно поврежден.

Офис Генпрокурора обратился к Ирану с просьбой передать Украине черные ящики со сбитого самолета. Впоследствии Украина направила второй запрос иранскому руководству. При этом украинская власть предложила для открытия ящиков лабораторию в Киевском политехническом институте имени Сикорского. В Киев 15 января должен был приехать эксперт из Ирана, однако этого не произошло.

Иран сначала заявил, что не будет передавать их на экспертизу компании Boeing, а попытается расшифровать самостоятельно. Впоследствии иранская сторона заявила о готовности передать бортовые самописцы Украине, но после того, как они будут исследованы на месте.

10 января иранцы планировали открыть один черный ящик украинского самолета МАУ, но не смогли из-за нехватки технологий. Стало известно, что расшифровка пройдет во Франции, а к процессу привлекут украинских и иранских экспертов.

Как произошла трагедия с МАУ с Тегераном?Украинский самолет МАУ разбился возле Тегерана 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа.



После отрицания Иран признал – украинский самолет "нечаянно" сбили ракетами. Украинское правительство приняло решение выплатить семьям погибших по 200 тысяч гривен.

Катастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала