Украина обратилась к Ирану из-за черных ящиков сбитого МАУ

Украинская власть просит Иран передать украинским правоохранителям бортовые самописцы из самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого иранскими военными.

Украина делает все для того, чтобы обеспечить надлежащую расшифровку бортовых данных и сохранить доказательства в расследовании обстоятельств авиакатастрофы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Прокурора в телеграмм-канале.

Интересно: Причастность России к сбитию украинского самолета в Иране: Ельченко обнародовал интересные детали

"Офис генерального прокурора и СБУ обратились к компетентным органам Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанную с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев из самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбит иранскими военным", – идет речь в сообщении.

Что известно о черных ящиках самолета МАУ

Первый черный ящик нашли на месте падения украинского самолета утром 8 января – за несколько часов после катастрофы. Второй – около обеда.

Один из ящиков сохранился в хорошем состоянии, другой – получил повреждение.

Иран сначала заявил, что не будет передавать их на экспертизу компании Boeing, а попытается расшифровать самостоятельно.

10 января иранцы планировали открыть один черный ящик украинского самолета МАУ, но не смогли из-за нехватки технологий.

Украинский самолет МАУ разбился вблизи Тегерана 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев. Впоследствии власти Ирана признали – самолет "случайно" сбили несколькими ракетами. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.

Украина передала Ирану образцы ДНК для опознания жертв-украинцев утром 11 января. Президент Владимир Зеленский надеется, что иранская сторона сможет как можно быстрее идентифицировать тела наших граждан и вернуть их на следующей неделе – до 19 января.

Офис генерального прокурора изменил квалификацию преступления в отношении авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Теперь следствие будет вестись по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета. СБУ начала расследование по трем статьям: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта; умышленное убийство; умышленное уничтожение или повреждение.

Украинское правительство выплатит по 200 тысяч гривен родным погибших в авиакатастрофе. Зеленский добавил, что виновные обязательно должны быть привлечены к ответственности. Также Иран должен выплатить компенсации семьям погибших. Иранская сторона согласилась с этим вопросом.



Катастрофа самолета МАУ в Иране/ Инфографика 24 канала