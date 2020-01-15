Причастность РФ к сбитию украинского самолета в Иране: Ельченко обнародовал интересные детали
В рамках расследования катастрофы самолета МАУ в Иране стоит принимать во внимание и тот факт, что Россия могла нарушить международные санкции против Ирана, продав этой стране ракетную систему, с которой было сбито украинское авиасудно. Этот факт также следует детально расследовать.
Ранее была информация, что украинский самолет компании МАУ в Иране, подвергся удару ракетной системой "земля-воздух" "Тор-М1", которую производят в России. С 1979 года против Ирана ввели ряд санкций, как отдельные страны, особенно США, так и международные организации, в частности вводящие ограничения на продажу в страну оружия.
Советуем ознакомиться! ЗРК "Тор" М1: что известно о ракете, которой могли сбить Boeing 737 в Иране
Как подчеркнул новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко во время общения с журналистами, сегодня следует говорить об определенной международной ответственности тех людей и тех компаний, которые занимаются продажами оружия в Иран. Правда, добавляет он, это, возможно, является вопросом более далекой перспективы, передает "Голос Америки".
Но сейчас более важным вопросом является ответственность Ирана как на индивидуальном уровне – в отношении тех людей, которые отдавали и исполняли приказ, в результате которого был сбит самолет, – так и государства в целом на международно-правовую уровне,
– подчеркивает дипломат.
Поскольку Иран полностью признал свое участие и свою вину в этой трагедии, Ельченко надеется, что этот путь иранская сторона пройдет до конца и выплатит все положенные компенсации и семьям погибших, и авиакомпании, а также выполнит все остальное, что нужно делать в этих случаях.
"Я надеюсь, что нам не придется обращаться в международные судебные инстанции, этот вопрос будет закрыт и починен между Украиной и Ираном на двустороннем уровне. Иран поступил, по моему мнению, цивилизованно. Он признал вину", – отметил посол Украины в США.
По его словам Украина получила всю соответствующую разведывательную информацию, хотя и не сразу, от США. А задержка с публичными заявлениями украинского руководства о причинах падения самолета была вызвана тем, что именно украинские специалисты вылетали в Иран, чтобы осуществлять расследование на месте катастрофы, и существовали опасения, что Иран мог не дать им на это разрешение. Кроме того, говорит Ельченко, компания-производитель самолета Boeing предложила свою услуги и полную поддержку в расследовании.
Украина получает определенный доступ к тем черным ящикам и, наверное, будем в дальнейшем делать все совместно со специалистами Boeing. Они обязательно войдут в состав той группы, которая образуется из тех стран, граждане которых погибли в той автокатастрофе, и, конечно, США как производителя двигателей и самолета Boeing,
– подытожил Ельченко.
Интересно! В Иране от украинских экспертов скрыли часть обломков сбитого самолета МАУ: подробности
Коротко о катастрофе самолета МАУ в Иране:
- Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
- Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
- Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.
- До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
- Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.
- 14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.
Катастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
-
-
-
-
14 янв 2020Самолет МАУ могли сбить намеренно, – Ермак
-
-