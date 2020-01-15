Причастность РФ к сбитию украинского самолета в Иране: Ельченко обнародовал интересные детали

В рамках расследования катастрофы самолета МАУ в Иране стоит принимать во внимание и тот факт, что Россия могла нарушить международные санкции против Ирана, продав этой стране ракетную систему, с которой было сбито украинское авиасудно. Этот факт также следует детально расследовать.

Ранее была информация, что украинский самолет компании МАУ в Иране, подвергся удару ракетной системой "земля-воздух" "Тор-М1", которую производят в России. С 1979 года против Ирана ввели ряд санкций, как отдельные страны, особенно США, так и международные организации, в частности вводящие ограничения на продажу в страну оружия.

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Как подчеркнул новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко во время общения с журналистами, сегодня следует говорить об определенной международной ответственности тех людей и тех компаний, которые занимаются продажами оружия в Иран . Правда, добавляет он, это, возможно, является вопросом более далекой перспективы, передает "Голос Америки" .

Но сейчас более важным вопросом является ответственность Ирана как на индивидуальном уровне – в отношении тех людей, которые отдавали и исполняли приказ, в результате которого был сбит самолет, – так и государства в целом на международно-правовую уровне,

– подчеркивает дипломат.

Поскольку Иран полностью признал свое участие и свою вину в этой трагедии, Ельченко надеется, что этот путь иранская сторона пройдет до конца и выплатит все положенные компенсации и семьям погибших, и авиакомпании, а также выполнит все остальное, что нужно делать в этих случаях.

"Я надеюсь, что нам не придется обращаться в международные судебные инстанции, этот вопрос будет закрыт и починен между Украиной и Ираном на двустороннем уровне. Иран поступил, по моему мнению, цивилизованно. Он признал вину", – отметил посол Украины в США.

По его словам Украина получила всю соответствующую разведывательную информацию, хотя и не сразу, от США. А задержка с публичными заявлениями украинского руководства о причинах падения самолета была вызвана тем, что именно украинские специалисты вылетали в Иран, чтобы осуществлять расследование на месте катастрофы, и существовали опасения, что Иран мог не дать им на это разрешение. Кроме того, говорит Ельченко, компания-производитель самолета Boeing предложила свою услуги и полную поддержку в расследовании.

Украина получает определенный доступ к тем черным ящикам и, наверное, будем в дальнейшем делать все совместно со специалистами Boeing. Они обязательно войдут в состав той группы, которая образуется из тех стран, граждане которых погибли в той автокатастрофе, и, конечно, США как производителя двигателей и самолета Boeing,

– подытожил Ельченко.

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Коротко о катастрофе самолета МАУ в Иране:

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.

До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.

Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.

14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.



Катастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала