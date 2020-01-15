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      Причетність Росії до збиття українського літака в Ірані: Єльченко оприлюднив цікаві деталі

      944 Читать новость на русском
      Володимир Єльченко / "РИА Новости"

      У межах розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані варто брати до уваги і той факт, що Росія могла порушити міжнародні санкції проти Ірану, продавши цій країні ракетну систему, з якої було збито українське авіасудно. Цей факт також варто детально розслідувати.

      Раніше була інформація, що український літак компанії МАУ в Ірані, зазнав удару ракетною системою "земля-повітря" "Тор-М1", яку виробляють у Росії. З 1979 року проти Ірану запровадили низку санкцій, як окремі країни, особливо США, так і міжнародні організації, зокрема ті, що запроваджують обмеження на продаж до країни зброї.

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      Як підкреслив новопризначений посол України в США Володимир Єльченко під час спілкування з журналістами, сьогодні слід говорити про певну міжнародну відповідальність тих людей і тих компаній, які займаються продажами зброї до Ірану. Щоправда, додає він, це, можливо, є питанням більш далекої перспективи, передає "Голос Америки".

      Але зараз більш важливим питанням є відповідальність Ірану як на індивідуальному рівні – щодо тих людей, які віддавали та виконували наказ, у результаті якого було збито літак, – так і держави загалом на міжнародно-правову рівні,
      – підкреслює дипломат.

      Оскільки Іран повністю визнав свою участь і свою провину в цій трагедії, Єльченко сподівається, що цей шлях іранська сторона пройде до кінця та виплатить всі належні компенсації і родинам загиблих, і авіакомпанії, і все інше, що потрібно робити в цих випадках.

      "Я сподіваюсь, що нам не доведеться звертатися до міжнародних судових інстанцій, це питання буде закрито та полагоджено між Україною та Іраном на двосторонньому рівні. Іран повівся, на мою думку, цивілізовано. Він визнав вину", – зауважив посол України в США.

      За його словами Україна отримала усю відповідну розвідувальну інформацію, хоча й не негайно, від США. А затримку ж із публічними заявами українського керівництва щодо причини падіння літака було викликано тим, що саме українські фахівці вилітали до Ірану, щоб здійснювати розслідування на місці катастрофи, і існували побоювання, що Іран міг не дати їм на це дозвіл. Крім того, каже Єльченко, компанія-виробник літака Boeing запропонувала свою послуги та повну підтримку у розслідуванні.

      Україна отримує певний доступ до тих чорних скриньок і, напевно, будемо у подальшому робити все спільно із фахівцями Boeing. Вони обов'язково увійдуть до складу тієї групи, яка утворюється з тих країн, громадяни яких загинули в тій автокатастрофі, і, звичайно, США як виробника двигунів і літака Boeing,
      – підсумував Єльченко.

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      Коротко про катастрофу літака МАУ в Ірані:

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.
      • Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
      • Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня.
      • До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
      • Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.
      • 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.


      Катастрофа літака МАУ в Ірані/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини Росії Іран Зброя
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