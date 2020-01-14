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      В Ірані від українських експертів приховали частину уламків збитого літака МАУ: подробиці

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      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Getty images

      Коли українські експерти тільки прибули до Тегерана, їм показали уламки збитого літака МАУ, серед яких не було важливих частин. Зокрема, – кабіни пілотів, нижньої частини авіасудна та великої кількості пасажирських крісел.

      Врешті, після вимог української сторони іранці таки привезли деякі відсутні рештки літака. Усі вони були вкриті десятками невеликих отворів – від уламків ракети. Про це директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів у коментарі ТСН. Чоловік був одним з керівників української групи в Тегерані.

      Актуально: Іран збив літак МАУ двома ракетами: з’явилось відео, на якому чітко видно влучання

      Завдячуючи надзвичайній службі, яка розставила освітлення в нічний час, ми знайшли частини, які вказували, що літак впав від ракети. Зразу приїхали представники іранської сторони. Близько 10 машин. Вранці ми мали дати остаточний вердикт, але іранська сторона сама визнала ракету,
      – наголосив він.

      За словами Рувіна ракета ТОР всіяла дрібними уламками безліч частин літака. Деякі з них застрягли в обшивці крісел.

      Фахівці досі не можуть знайти частину пасажирських крісел, а також – нижню частину літака.

      Коротко про катастрофу літака МАУ в Ірані:

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.
      • Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
      • Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня.
      • До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
      • Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.
      • 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.


      Катастрофа літака МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ
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