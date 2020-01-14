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      В Иране от украинских экспертов скрыли часть обломков сбитого самолета МАУ: подробности

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      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Getty images

      Когда украинские эксперты только прибыли в Тегеран, им показали обломки сбитого самолета МАУ, среди которых не было важных частей. В частности, – кабины пилотов, нижней части авиасудна и большого количества пассажирских кресел.

      Наконец, после требований украинской стороны иранцы таки привезли некоторые отсутствующие остатки самолета. Все они были покрыты десятками небольших отверстий – от обломков ракеты. Об этом директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал в комментарии ТСН. Мужчина был одним из руководителей украинской группы в Тегеране.

      Актуально: Иран сбил самолет МАУ двумя ракетами: появилось видео, на котором четко видно попадание

      Благодаря чрезвычайной службе, которая расставила освещение в ночное время, мы нашли части, которые указывали, что самолет упал от ракеты. Сразу приехали представители иранской стороны. Около 10 машин. Утром мы должны были дать окончательный вердикт, но иранская сторона сама признала ракету,
      – подчеркнул он.

      По словам Рувина ракета ТОР усеяла мелкими обломками множество частей самолета. Некоторые из них застряли в обшивке кресел.

      Специалисты до сих пор не могут найти часть пассажирских кресел, а также – нижнюю часть самолета.

      Коротко о катастрофе самолета МАУ в Иране:

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
      • Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
      • Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.
      • До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
      • Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.
      • 14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.


      Катастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины МАУ Авиакатастрофа МАУ в Иране
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