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      Заарештували людину, яка оприлюднила відео збиття літака МАУ в Ірані: що відомо

      2019 Читать новость на русском
      Арештували людину, яка оприлюднила відео збиття літака МАУ / racurs.ua

      Людину, яка опублікувала відео збиття літака МАУ поблизу Тегерана, взяли під варту. Свідка трагедії затримали представники Корпусу вартових Ісламської революції.

      Інформацію про затримання повідомляє Nationalpost з посиланням на напівофіційну іранську агенцію Fars.

      До теми: Авіакатастрофа МАУ: президент Ірану заявив, що дізнався про збиття літака від армії

      Людина, яка минулого тижня опублікувала відео про ракету, яка завдала удару по українському авіалайнеру в Ірані, була взята під варту революційною гвардією,
      – йдеться в повідомленні.

      Наразі невідомо, про кого саме йде мова. Агенція не надала додаткових подробиць. Проте запевнила, що результати розслідування будуть представлені громадськості.

      9 січня у мережі з’явилось перше відео, яке підтвердило, що літак МАУ збила ракета. 

      Що відомо про Корпус вартових ісламської революції? Це військово-політична формація, яка згідно з конституцією Ірану, існує паралельно зі збройними силами країни. Вона відповідає за "захист Ісламської революції та її звершень".

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані:

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Іран Арешт
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