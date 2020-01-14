Заарештували людину, яка оприлюднила відео збиття літака МАУ в Ірані: що відомо
Людину, яка опублікувала відео збиття літака МАУ поблизу Тегерана, взяли під варту. Свідка трагедії затримали представники Корпусу вартових Ісламської революції.
Інформацію про затримання повідомляє Nationalpost з посиланням на напівофіційну іранську агенцію Fars.
До теми: Авіакатастрофа МАУ: президент Ірану заявив, що дізнався про збиття літака від армії
Людина, яка минулого тижня опублікувала відео про ракету, яка завдала удару по українському авіалайнеру в Ірані, була взята під варту революційною гвардією,
– йдеться в повідомленні.
Наразі невідомо, про кого саме йде мова. Агенція не надала додаткових подробиць. Проте запевнила, що результати розслідування будуть представлені громадськості.
9 січня у мережі з’явилось перше відео, яке підтвердило, що літак МАУ збила ракета.
Що відомо про Корпус вартових ісламської революції? Це військово-політична формація, яка згідно з конституцією Ірану, існує паралельно зі збройними силами країни. Вона відповідає за "захист Ісламської революції та її звершень".
Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані:
- Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився поблизу Тегерана. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.
- Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
- Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня. До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
- Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.
- 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.
- А в мережі з’явилось ще одне відео, на якому зафіксовано, що в український літак потрапили одразу дві ракети протиповітряної оборони Ірану. У ролику видно запуск ракет, влучання та момент падіння авіалайнера.