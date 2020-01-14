Заарештували людину, яка оприлюднила відео збиття літака МАУ в Ірані: що відомо

Людину, яка опублікувала відео збиття літака МАУ поблизу Тегерана, взяли під варту. Свідка трагедії затримали представники Корпусу вартових Ісламської революції.

Інформацію про затримання повідомляє Nationalpost з посиланням на напівофіційну іранську агенцію Fars.

До теми: Авіакатастрофа МАУ: президент Ірану заявив, що дізнався про збиття літака від армії

Людина, яка минулого тижня опублікувала відео про ракету, яка завдала удару по українському авіалайнеру в Ірані, була взята під варту революційною гвардією,

– йдеться в повідомленні.

Наразі невідомо, про кого саме йде мова. Агенція не надала додаткових подробиць. Проте запевнила, що результати розслідування будуть представлені громадськості.

9 січня у мережі з’явилось перше відео, яке підтвердило, що літак МАУ збила ракета.

Що відомо про Корпус вартових ісламської революції? Це військово-політична формація, яка згідно з конституцією Ірану, існує паралельно зі збройними силами країни. Вона відповідає за "захист Ісламської революції та її звершень".

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані: