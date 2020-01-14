11:46
14 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін + Асад = "Голуб миру" Трамп. "Танчики" в парламенті РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 13 січня
      Вєсті.UA: Італійські канікули Кернеса. Ваша святість Дубінський
      Вєсті.UA
      21:01, 13 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      В Ірані арештували підозрюваних у збитті літака МАУ

      1594 Читать новость на русском
      Підозрюваних у збитті літака МАУ заарештували в Ірані / Getty Images

      В Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном. Таку заяву 14 січня зробив представник судової системи Ірану Голамхоссейн Есмаїлі.

      За його словами, судовий орган Ірану заарештував "деяких людей" за їх роль у катастрофі українського літака, який, за словами іранської влади, був випадково збитий іранською ракетою, повідомляє Sky News.

      Читайте також: Чи міг Іран збити український літак свідомо: оцінка секретаря РНБО Данілова

      Представник судової системи Ірану не дав подробиць.

      Що каже влада Ірану

      Тим часом президент Ірану Хасан Рухані заявив у телевізійній промові 14 січня, що збиття українського літака було "непрощенною помилкою", і Іран покарає усіх, хто відповідає за випадкову стрілянину. Рухані додав, що "трагічна подія" ретельно розслідуватиметься.

      Це була непрощенна помилка... одна людина не може бути одноосібно відповідальною за катастрофу літака,
      – сказав президент Ірану.

      "Збройні сили Ірану визнають свою помилку – це хороший перший крок... Ми повинні запевнити людей, що це не повториться", – сказав Рухані.

      Він додав, що його уряд "підзвітний іранським та іншим націям, які втратили життя в авіакатастрофі".

      До теми: Хто має понести покарання за смерті 176 людей в аварії літака МАУ: думка експерта

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані: головні факти

      • Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 грудня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва.
      • Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.
      • Іран спершу переконував, що авіакатастрофа сталася через технічні проблеми літака.
      • Згодом розвідки та політики США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
      • 11 січня Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили ракетами літак МАУ. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Командувач КВІР вибачився за скоєне.
      • Президент Ірану Хасан Рухані вибачився перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.
      • Через намагання влади Ірану приховати справжню причину катастрофи літака МАУ в Тегерані спалахнули масові протести. Сталися сутички.
      • СБУ розслідує катастрофу літака за 3 статтями: порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, умисне вбивство, умисне знищення або пошкодження майна.
      • Український уряд виплатить по 200 тисяч гривень рідним загиблих в авіакатастрофі.

      Катастрофа літака МАУ Іран що відомо головне інфографіка
      Головні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      Старий Новий рік 2020: добірка святкових картинок
      сьогодні
      18662
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Арешт Розслідування Кримінальні новини Катастрофа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 00:30 Почему Иран признал уничтожение Boeing
      Іван Яковина 1903
      13 січня , 22:00 Письмо из Луганска: о местных похитителях праздников
      Ольга Черненко 1182
      сьогодні , 11:23 Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      17860
      13 січня , 21:42 Можливе падіння режиму: західні медіа про протести в Ірані через катастрофу МАУ
      Світлана Попова 1527
      13 січня , 19:00 Обмін полоненими: яких злочинців Україна віддала окупантам
      Леонід Остальцев 687
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук