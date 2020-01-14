В Ірані арештували підозрюваних у збитті літака МАУ
В Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном. Таку заяву 14 січня зробив представник судової системи Ірану Голамхоссейн Есмаїлі.
За його словами, судовий орган Ірану заарештував "деяких людей" за їх роль у катастрофі українського літака, який, за словами іранської влади, був випадково збитий іранською ракетою, повідомляє Sky News.
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Представник судової системи Ірану не дав подробиць.
Що каже влада Ірану
Тим часом президент Ірану Хасан Рухані заявив у телевізійній промові 14 січня, що збиття українського літака було "непрощенною помилкою", і Іран покарає усіх, хто відповідає за випадкову стрілянину. Рухані додав, що "трагічна подія" ретельно розслідуватиметься.
Це була непрощенна помилка... одна людина не може бути одноосібно відповідальною за катастрофу літака,
– сказав президент Ірану.
"Збройні сили Ірану визнають свою помилку – це хороший перший крок... Ми повинні запевнити людей, що це не повториться", – сказав Рухані.
Він додав, що його уряд "підзвітний іранським та іншим націям, які втратили життя в авіакатастрофі".
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Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані: головні факти
- Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 грудня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва.
- Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.
- Іран спершу переконував, що авіакатастрофа сталася через технічні проблеми літака.
- Згодом розвідки та політики США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
- 11 січня Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили ракетами літак МАУ. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Командувач КВІР вибачився за скоєне.
- Президент Ірану Хасан Рухані вибачився перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.
- Через намагання влади Ірану приховати справжню причину катастрофи літака МАУ в Тегерані спалахнули масові протести. Сталися сутички.
- СБУ розслідує катастрофу літака за 3 статтями: порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, умисне вбивство, умисне знищення або пошкодження майна.
- Український уряд виплатить по 200 тисяч гривень рідним загиблих в авіакатастрофі.
Головні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу