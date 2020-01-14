В Ірані арештували підозрюваних у збитті літака МАУ

В Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном. Таку заяву 14 січня зробив представник судової системи Ірану Голамхоссейн Есмаїлі.

За його словами, судовий орган Ірану заарештував "деяких людей" за їх роль у катастрофі українського літака, який, за словами іранської влади, був випадково збитий іранською ракетою, повідомляє Sky News.

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Представник судової системи Ірану не дав подробиць.

Що каже влада Ірану

Тим часом президент Ірану Хасан Рухані заявив у телевізійній промові 14 січня, що збиття українського літака було "непрощенною помилкою", і Іран покарає усіх, хто відповідає за випадкову стрілянину. Рухані додав, що "трагічна подія" ретельно розслідуватиметься.

Це була непрощенна помилка... одна людина не може бути одноосібно відповідальною за катастрофу літака,

– сказав президент Ірану.

"Збройні сили Ірану визнають свою помилку – це хороший перший крок... Ми повинні запевнити людей, що це не повториться", – сказав Рухані.

Він додав, що його уряд "підзвітний іранським та іншим націям, які втратили життя в авіакатастрофі".

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Головні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу