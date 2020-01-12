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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Я хотів згоріти разом з ними: Командувач іранського КВІР вибачився за збиття українського літака

      96 Читать новость на русском
      Хосейн Саламі / Getty Images

      Головний командир елітного військово-політичного формування Ірану Корпус вартових Ісламської революції Хосейн Саламі на засіданні парламенту вибачився за збитий український пасажирський літак МАУ.

      Він додав, що розраховує на те, що їм пробачить Господь, іранський народ та родини загиблих. Про це повідомляє CNN.

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      Мені хотілося б, щоб я був на борту та згорів разом із ними. Ми допустили помилку. Деякі з наших співвітчизників згинули через неї, але це було ненавмисно… За все своє життя я не шкодував ні про що, так як зараз. Ніколи,
      – сказав Саламі.

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані: головні факти



      У катастрофі літака МАУ в Ірані загинули громадяни 7 країн / Інфографіка 24 каналу


      Імена загиблих у катастрофі літака МАУ українців / Фото 24 каналу
       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Жертви авіація Катастрофа
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