Головний командир елітного військово-політичного формування Ірану Корпус вартових Ісламської революції Хосейн Саламі на засіданні парламенту вибачився за збитий український пасажирський літак МАУ.

Він додав, що розраховує на те, що їм пробачить Господь, іранський народ та родини загиблих. Про це повідомляє CNN.

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Мені хотілося б, щоб я був на борту та згорів разом із ними. Ми допустили помилку. Деякі з наших співвітчизників згинули через неї, але це було ненавмисно… За все своє життя я не шкодував ні про що, так як зараз. Ніколи,

– сказав Саламі.

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