Я хотів згоріти разом з ними: Командувач іранського КВІР вибачився за збиття українського літака
Головний командир елітного військово-політичного формування Ірану Корпус вартових Ісламської революції Хосейн Саламі на засіданні парламенту вибачився за збитий український пасажирський літак МАУ.
Він додав, що розраховує на те, що їм пробачить Господь, іранський народ та родини загиблих. Про це повідомляє CNN.
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Мені хотілося б, щоб я був на борту та згорів разом із ними. Ми допустили помилку. Деякі з наших співвітчизників згинули через неї, але це було ненавмисно… За все своє життя я не шкодував ні про що, так як зараз. Ніколи,
– сказав Саламі.
Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані: головні факти
- Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 грудні невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва.
- Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.
- Іран спершу переконував, що авіакатастрофа сталася через технічні проблеми літака.
- Згодом розвідки та політики США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
- 11 січня Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили ракетами літак МАУ. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Президент Ірану Хасан Рухані вибачився перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.
- Через намагання влади Ірану приховати справжню причину катастрофи літака МАУ в Тегерані спалахнули масові протести. Сталися сутички.
- Український уряд виплатить по 200 тисяч гривень рідним загиблих в авіакатастрофі.
У катастрофі літака МАУ в Ірані загинули громадяни 7 країн / Інфографіка 24 каналу
Імена загиблих у катастрофі літака МАУ українців / Фото 24 каналу