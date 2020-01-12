Катастрофа літака МАУ: Іран створив робочу групу для допомоги сім'ям загиблих

Влада Ірану створила спеціальну робочу групу для допомоги у вирішенні консульських питань жертв катастрофи літака МАУ біля Тегерана.

"Створена спеціальна робоча група, яка займатиметься консульськими справами загиблих у авіакатастрофі поблизу Тегерана в середу (8 січня)", – заявив речник МЗС Ірану Аббас Мусаві, повідомляє агенція MEHR.

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Мусаві також висловив співчуття родинам жертв авіакатастрофи

Він додав, що всім політичним та консульським представництвам Ірану наказали ретельно розглядати запити родичів загиблих у катастрофі. В МЗС Ірану гадають, що такий захід допоможе хоча б маленькою мірою полегшити страждання рідних загиблих.

Зауважимо, що український уряд виплатить по 200 тисяч гривень рідним загиблих в авіакатастрофі в Ірані.



Фото з місця катастрофи літака МАУ в Ірані / Фото Getty Images

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Коротко про катастрофу літака МАУ в Ірані

Український літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився поблизу Тегерана невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва.

Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.

Іран спершу переконував, що авіакатастрофа сталася через технічні проблеми літака. У МАУ це спростували, повідомивши що літак був справним, бо за 2 дні до трагедії пройшов техобслуговування.

Згодом розвідки та політики США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.

1 1 січня Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили ракетами літак МАУ . Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Хасан Рухані вибачився перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.

Через намагання влади Ірану приховати справжню причину катастрофи літака МАУ в Тегерані спалахнули масові протести. Сталися сутички.

У катастрофі літака МАУ в Ірані загинули громадяни 7 країн / Інфографіка 24 каналу