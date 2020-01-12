13:54
12 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: МЧС вберегло РПЦ від пожеж. Маленькі кораблики для маленького Пині
      Вєсті Кремля
      16:50, 11 січня
      Вєсті.UA. Жир: Таємна місія Зеленського в Омані. Географічний кретинізм
      Вєсті.UA
      16:37, 11 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Катастрофа літака МАУ: Іран створив робочу групу для допомоги сім'ям загиблих

      1388 Читать новость на русском
      Місце катастрофи літака МАУ в Ірані / Getty Images

      Влада Ірану створила спеціальну робочу групу для допомоги у вирішенні консульських питань жертв катастрофи літака МАУ біля Тегерана.

      "Створена спеціальна робоча група, яка займатиметься консульськими справами загиблих у авіакатастрофі поблизу Тегерана в середу (8 січня)", – заявив речник МЗС Ірану Аббас Мусаві, повідомляє агенція MEHR.

      Читайте також усе найголовніше про катастрофу літака МАУ в Ірані

      Мусаві також висловив співчуття родинам жертв авіакатастрофи

      Він додав, що всім політичним та консульським представництвам Ірану наказали ретельно розглядати запити родичів загиблих у катастрофі. В МЗС Ірану гадають, що такий захід допоможе хоча б маленькою мірою полегшити страждання рідних загиблих.

      Зауважимо, що український уряд виплатить по 200 тисяч гривень рідним загиблих в авіакатастрофі в Ірані.

      фото з місця катастрофи літака МАУ Іран
      Фото з місця катастрофи літака МАУ в Ірані / Фото Getty Images

      Дивіться також відео: Зеленський записав звернення і розповів про всі дії влади після катастрофи літака МАУ

      Коротко про катастрофу літака МАУ в Ірані

      • Український літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився поблизу Тегерана невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва.
      • Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.
      • Іран спершу переконував, що авіакатастрофа сталася через технічні проблеми літака. У МАУ це спростували, повідомивши що літак був справним, бо за 2 дні до трагедії пройшов техобслуговування.
      • Згодом розвідки та політики США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
      • 11 січня Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили ракетами літак МАУ. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Хасан Рухані вибачився перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.
      • Через намагання влади Ірану приховати справжню причину катастрофи літака МАУ в Тегерані спалахнули масові протести. Сталися сутички.

      жертви катастрофи літака МАУ Іран список жертв

      У катастрофі літака МАУ в Ірані загинули громадяни 7 країн / Інфографіка 24 каналу

      Катастрофа літака МАУ Іран список загиблих українців
      Імена загиблих у катастрофі літака МАУ українців / Фото 24 каналу

      Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      сьогодні
      30996
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Жертви Катастрофа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Двадцять років Путіна
      Борис Немировський 608
      сьогодні , 08:01 Мільярдери України: що треба знати про Геннадія Боголюбова
      Світлана Попова 2225
      сьогодні , 02:25 Протести в Ірані через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео
      Наталя Боднар 5599
      11 січня , 23:35 Український літак збили ракети Ірану, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Ірина Вихрущ 42209
      11 січня , 19:00 Иран три дня лгал миру
      Юрій Бутусов 1805
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук