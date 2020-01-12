Катастрофа самолета МАУ: Иран создал рабочую группу для помощи семьям погибших
Власти Ирана создали специальную рабочую группу для помощи в решении консульских вопросов жертв катастрофы самолета МАУ возле Тегерана.
"Создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься консульскими делами погибших в авиакатастрофе вблизи Тегерана в среду (8 января)", – заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает агентство MEHR.
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Мусави также выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.
Он добавил, что всем политическим и консульским представительствам Ирана приказали тщательно рассматривать запросы родственников погибших в катастрофе. В МИД Ирана полагают, что такая мера поможет хотя бы в малой степени облегчить страдания родных погибших.
Заметим, что украинское правительство выплатит по 200 тысяч гривен родным погибших в авиакатастрофе в Иране.
Фото с места крушения самолета МАУ в Иране / Фото Getty Images
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Кратко о крушении самолета МАУ в Иране
- Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился около Тегерана вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев.
- Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.
- Иран сначала убеждал, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета. В МАУ это опровергли, сообщив что самолет был исправным, так как за 2 дня до трагедии прошел техобслуживание.
- Впоследствии разведки и политики США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.
- 11 января Иран официально признал, что его военные случайно сбили ракетами самолет МАУ. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
- Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.
- Из-за попытки властей Ирана скрыть подлинную причину катастрофы самолета МАУ в Тегеране вспыхнули массовые протесты. Произошли столкновения.
В катастрофе самолета МАУ в Иране погибли граждане 7 стран / Инфографика 24 канала
Имена погибших в катастрофе самолета МАУ украинцев / Фото 24 канала