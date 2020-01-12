Катастрофа самолета МАУ: Иран создал рабочую группу для помощи семьям погибших

Власти Ирана создали специальную рабочую группу для помощи в решении консульских вопросов жертв катастрофы самолета МАУ возле Тегерана.

"Создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься консульскими делами погибших в авиакатастрофе вблизи Тегерана в среду (8 января)", – заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает агентство MEHR.

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Мусави также выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы.

Он добавил, что всем политическим и консульским представительствам Ирана приказали тщательно рассматривать запросы родственников погибших в катастрофе. В МИД Ирана полагают, что такая мера поможет хотя бы в малой степени облегчить страдания родных погибших.

Заметим, что украинское правительство выплатит по 200 тысяч гривен родным погибших в авиакатастрофе в Иране.



Фото с места крушения самолета МАУ в Иране / Фото Getty Images

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Кратко о крушении самолета МАУ в Иране

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился около Тегерана вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев.

Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.

Иран сначала убеждал, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета. В МАУ это опровергли, сообщив что самолет был исправным, так как за 2 дня до трагедии прошел техобслуживание.

Впоследствии разведки и политики США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально признал, что его военные случайно сбили ракетами самолет МАУ. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.

Из-за попытки властей Ирана скрыть подлинную причину катастрофы самолета МАУ в Тегеране вспыхнули массовые протесты. Произошли столкновения.

В катастрофе самолета МАУ в Иране погибли граждане 7 стран / Инфографика 24 канала