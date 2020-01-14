Хто має понести покарання за смерті 176 людей в аварії літака МАУ: думка експерта

Про те, чи була іранська атака на український літак ненавмисною, як відреагувало вище керівництво України, чи будуть покарані винні та чи отримають родичі загиблих компенсації – в програмі "Після всього" розповів головний редактор інтернет-видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

Чому Україна не припинила польоти в Іран раніше

– Повітряний простір Ірану був закритий рішенням урядів США та Канади, але для своїх літаків. Однак всі інші країни світу, зокрема країни НАТО, продовжували виконувати рейси до Тегерана.

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– Іранці раптово почали свою атаку і вони нікого спеціально не попереджали. Це підтвердив командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції. Він сказав на пресконференції 11 січня, що звертався до генштабу, щоб закрити повітря країни, але вони відмовили. І після цього завдали удару.

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– Іранці прикрилися цивільними літаками, коли діяли у відповідь американцям. Тобто, в тих умовах, коли над Іраном літають цивільні літаки, завдавати удари у відповідь американській авіації було б дуже небезпечно, бо тоді б американці могли когось збити.

Про збиття МАУ іранськими ракетами

– Іранці навмисно прикривалися цивільними літаками, але насправді жодних причин ми не розуміємо. В принципі, велика вірогідність, що це була випадковість, адже за 2-5 хвилин вилітали й інші літаки. Будь-хто міг потрапити під вогонь. Випадковість, що збили саме цей літак, але далеко не випадковість, що трагедія трапилася. Оскільки Іран розгорнув навколо аеропорту зенітно-ракетні комплекси, які не були підключені до загальної системи контролю повітряної обстановки.

Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані?► Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. Загинули 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.

► Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня.

►Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.

►Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, в країні спалахнули масові протести.

– Командувач аерокосмічних сил – генерал Алі Хаджізаде – прямо сказав, що в командира в розрахунку було п'ять секунд на прийняття рішення. Про що це свідчить? Що він не був підключений до радару контролю повітряної обстановки, який би давав йому ціль і указання. Це були такі собі партизанські дії, які вони розгорнули як росіяни на Донбасі. З кущів. Щоб ніхто не помітив. Звичайно, в таких умовах будь-хто міг стати жертвою.

Про покарання винних та компенсацїі родичам загиблих

– Щодо компенсацій немає сталої практики, є суми в десять мільйонів доларів, які отримали потерпілі після підриву "Боїнга" в 1986 році за наказом керівника Лівії. Скільки будуть вимагати зараз – зовсім невідомо.



Таблиця компенсацій родичам потерпілих у різні роки / 24 канал

– Для початку сильною позицією української влади має бути не питання компенсацій, а визначення чіткої, задокументованої міжнародно-правової відповідальності Ірану. Після того, як це буде визначено, що все це сталося внаслідок бездарно проведеної операції під керівництвом вищих керівників Ірану, тоді і перемовини щодо компенсації будуть вестися на іншому рівні.

Як ми можемо бути впевненими, що Іран когось покарає?

– Якщо Україна вирішить йти до кінця, то потрібно проводити військово-тактичну експертизу із залученням всіх країн, громадяни яких загинули, потрібна міжнародно слідча група. Після того, як буде визначена провина найвищого керівництва Ірану, переходити до перемовин щодо компенсацій. Тільки після того, як персонально визначається склад винних людей. Не може один командувач аерокосмічними силами нести відповідальність.



Генерал Алі Хаджізаде

– Той, хто наказав не закривати повітряний простір, це верховний правитель Ірану. На ньому відповідальність за всі ці жертви.

Тобто, не виключено, що може відбутися якийсь міжнародний суд чи трибунал?

– Ми маємо підвести їх до того, якщо вони не йдуть на наші умови, висунуті в узгодженні з близькими потерпілих та авіакомпанією МАУ, то, звичайно, це може бути наступним кроком.

Про непрофесійність дій вищого керівництва України

– Ми побачили, що керівництво України не готово до зовнішніх викликів і боротьби із такими загрозами. Очевидно, що коли все керівництво йде у відпустку, вони не проговорювали порядок швидкого повернення, і, в принципі, не оцінили адекватно всю ситуацію. Тому що це така випадковість, яка повернулася на наш бік.

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Цілком імовірно, що ми могли не мати доказів, або не знайти їх так швидко. Якщо б там не було такої великої кількості загиблих громадян Ірану, то не було б такого політичного тиску зсередини самої країни. Цілком могла бути ситуація, що не було б очевидних слідів знищення літака.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

– Ті люди, які швидко зібралися і вилетіли в Іран, були люди з досвідом. Авіаційні експерти на власний розсуд зробили все, що потрібно в цій складній ситуації.

Народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук наголосила в програмі, що діяльність української влади та правоохоронців у справі про збиття українського літака в Ірані варто оцінювати за результатами. За її словами, найпершим результатом є те, що Іран визнав свою відповідальність за збиття літака. Крім цього, важливо, що менш як за добу було зібрано команду висококласних фахівців з різних відомств, яких відправили на місце катастрофи.



Євгенія Кравчук

Вона переконана, що визнання збиття Іраном літака стало результатом саме роботи української комісії експертів. За її словами, якщо б українські слідчі не надали прямих доказів, то визнання вини Тегерану могло б затягнутися на довгі роки. Як приклад, вона пригадала, що в схожій історії Лівія ледь не 15 років відмовлялася визнавати свою провину.