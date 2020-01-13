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      Чи правильно Україна відреагувала на збиття літака в Ірані: у "Слузі народу" оцінили дії влади

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      Встановити істину у збитті українського літака в Ірані допомогли наші фахівці, які працювали там, – "Слуга народу" / Getty Images

      Народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук наголосила, що діяльність української влади та правоохоронців у справі про збиття українського літака в Ірані варто оцінювати за результатами. За її словами, найпершим результатом є те, що Іран визнав свою відповідальність за збиття літака.

      Ще одним результатом є те, що менш як за добу було зібрано команду висококласних фахівців з різних відомств, яких відправили на місце катастрофи. Про це Євгенія Кравчук розповіла в ефірі проєкту "Після всього" 24 каналу.

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      До речі, частина цих фахівці вже завтра повертаються в Україну. Я думаю, що від них буде якась додаткова інформація. Водночас більша частина так і залишиться у Тегерані – вони прилетять разом з бортом, коли отримають тіла загиблих українців,
      – розповіла народна обраниця.

      Вона переконана, що визнання збиття Іраном літака стало результатом саме роботи української комісії експертів. За її словами, самі українські експерти не знайшли прямих доказів цього, бо їм чинили перепони.

      "Зверніть увагу, що інших фахівців інших країн навіть не допустили. Лише сьогодні прилетіли канадські експерти, яким просто не давали візу. Фактично, дипломатична допомога президента України дала можливість крок за кроком відстоювати цю версію і знаходити докази. Саме їх робота дала результат, що вже нікуди було діватися", – заявила Кравчук.

      На її переконання, якщо б українські слідчі не надали прямих доказів, то визнання вини Тегерану могло б затягунтися на довгі роки. Як приклад, вона пригадала, як у схожій історії Лівія ледь не 15 років відмовлялася визнавати свою провину.

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані:

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.
      • Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
      • Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня.
      • До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
      • Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.
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      13 січня
      33103
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Слуга народу Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України Володимир Зеленський
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