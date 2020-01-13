Це були партизанські дії, – Бутусов про збиття МАУ іранськими ракетами

Іранці навмисно прикривалися цивільними літаками, однак причини цього досі незрозумілі.

Про це в ефірі 24 каналу заявив головний редакто видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

Важливо: Іранці свідомо прикривалися цивільними літаками, – Бутусов про збиття МАУ

"Але насправді жодних причин ми не розуміємо. В принципі, велика вірогідність, що це була випадковість, адже за 2-5 хвилин вилітали й інші літаки. Будь-хто міг потрапити під вогонь", – сказав Бутусов.

Він додав: випадковість, що збили саме цей літак, але далеко не випадковість, що трагедія трапилася. Оскільки Іран розгорнув навколо аеропорту зентіно-ракетні комплекси, які не були підключені до загальної системи контролю повітряної обстановки.

І командувач аерокосмічних сил – генерал Алі Хаджізаде – прямо сказав, що у командира розрахунку було п'ять секунд на прийняття рішення. Про що це свідчить? Що він не був підключений до радару контролю повітряної обстановки, який би давав йому ціль і указання,

– підсумував Бутусов.

Він наголосив, що це були такі собі партизанські дії, які вони розгорнули як росіяни на Донбасі. "З кущів. Щоб ніхто не помітив. Звичайно, в таких умовах будь-хто міг стати жертвою", – сказав журналіст.

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані: