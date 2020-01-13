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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      Це були партизанські дії, – Бутусов про збиття МАУ іранськими ракетами

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      Збиття МАУ в Ірані / Getty Images

      Іранці навмисно прикривалися цивільними літаками, однак причини цього досі незрозумілі.

      Про це в ефірі 24 каналу заявив головний редакто видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

      Важливо: Іранці свідомо прикривалися цивільними літаками, – Бутусов про збиття МАУ

      "Але насправді жодних причин ми не розуміємо. В принципі, велика вірогідність, що це була випадковість, адже за 2-5 хвилин вилітали й інші літаки. Будь-хто міг потрапити під вогонь", – сказав Бутусов.

      Він додав: випадковість, що збили саме цей літак, але далеко не випадковість, що трагедія трапилася. Оскільки Іран розгорнув навколо аеропорту зентіно-ракетні комплекси, які не були підключені до загальної системи контролю повітряної обстановки.

      І командувач аерокосмічних сил – генерал Алі Хаджізаде – прямо сказав, що у командира розрахунку було п'ять секунд на прийняття рішення. Про що це свідчить? Що він не був підключений до радару контролю повітряної обстановки, який би давав йому ціль і указання,
      – підсумував Бутусов.

      Він наголосив, що це були такі собі партизанські дії, які вони розгорнули як росіяни на Донбасі. "З кущів. Щоб ніхто не помітив. Звичайно, в таких умовах будь-хто міг стати жертвою", – сказав журналіст. 

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані:

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.
      • Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
      • Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня.
      • До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
      • Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.
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      Теги: Конфлікт між США та Іраном Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України
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