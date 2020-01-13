Это были партизанские действия – Бутусов о поражении МАУ иранскими ракетами

Иранцы намеренно прикрывались гражданскими самолетами, однако причины этого до сих пор неясны.

Об этом в эфире 24 канала заявил главный редакто издание "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

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"Но на самом деле никаких причин мы не понимаем. В принципе, велика вероятность, что это была случайность, ведь через 2-5 минут вылетали и другие самолеты. Любой мог попасть под огонь", – сказал Бутусов.

Он добавил: случайность, что сбили именно этот самолет, но далеко не случайность, что трагедия случилась. Поскольку Иран развернул вокруг аэропорта зентино-ракетные комплексы, которые не подключены к общей системе контроля воздушной обстановки.

И командующий аэрокосмических сил – генерал Али Хаджизаде – прямо сказал, что у командира расчета было пять секунд на принятие решения. О чем это говорит? Что он не был подключен к радару контроля воздушной обстановки, который бы давал ему цель и указания,

– подытожил Бутусов.

Он отметил, это были некие партизанские действия, которые они развернули как россияне на Донбассе. "Из кустов. Чтобы никто не заметил. Конечно, в таких условиях любой мог стать жертвой", – сказал журналист.

Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране: