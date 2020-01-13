Это были партизанские действия – Бутусов о поражении МАУ иранскими ракетами
Иранцы намеренно прикрывались гражданскими самолетами, однако причины этого до сих пор неясны.
Об этом в эфире 24 канала заявил главный редакто издание "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.
Важно: Катастрофа МАУ в Иране: почему Украина действовала осторожно, зная о поражении самолета ракетой
"Но на самом деле никаких причин мы не понимаем. В принципе, велика вероятность, что это была случайность, ведь через 2-5 минут вылетали и другие самолеты. Любой мог попасть под огонь", – сказал Бутусов.
Он добавил: случайность, что сбили именно этот самолет, но далеко не случайность, что трагедия случилась. Поскольку Иран развернул вокруг аэропорта зентино-ракетные комплексы, которые не подключены к общей системе контроля воздушной обстановки.
И командующий аэрокосмических сил – генерал Али Хаджизаде – прямо сказал, что у командира расчета было пять секунд на принятие решения. О чем это говорит? Что он не был подключен к радару контроля воздушной обстановки, который бы давал ему цель и указания,
– подытожил Бутусов.
Он отметил, это были некие партизанские действия, которые они развернули как россияне на Донбассе. "Из кустов. Чтобы никто не заметил. Конечно, в таких условиях любой мог стать жертвой", – сказал журналист.
Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране:
- Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.
- Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
- Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.
- До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
- Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.