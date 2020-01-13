Звичайно, іранці брешуть, – Бутусов про те, що літак збили ненавмисно

Іранці всі три дні знали, що це саме вони збили український літак у Тегерані. Зараз вони це визнали, однак продовжують брехати, що зробили це ненавмисно.

Про це в ефірі 24 каналу заявив головний редакто видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

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"Звичайно, що іранці брешуть. Вони брехали три дні до моменту, доки наші експерти не знайшли фрагменти бойових елементів, які вразили кабіну", – пояснив журналіст.

За його словами наші експерти не отримали кілька важливих доказів:

Нам досі не надали записи роботи радіолокаторів. Це повітряна обстановка, де було видно одразу, що ракета йде на ціль.

Не віддавали другу чорну скриньку, де були записані параметри роботи всіх систем літака.

І досі не було надано нижньої передньої частини фюзеляжу, яка була під кабіною пілотів.

Не надали електронні прилади у кабіні. Випадково вдалося знайти експертам тільки планшет, який належав одному з пілотів.

Жоден мобільний телефон не був знайдений.

"Зараз очевидно, що це було свідоме приховання. Вони чудово знали з першої секунди, що це зробили вони, оскільки записи радіолокаторів це показують. Вони не могли цього не бачити", – додав Бутусов.

Він пояснив, що Іран не пояснював причин не надання тих чи інших матеріалів, адже все слідство було в їхніх руках. "Поясненя завжди були: вибух, пожежа і все інше. На перший день вони казали: у нас тут свято, ми повільно рухаємося, на другий день це вже було смішно чути", – сказав Бутусов.

Зараз вони ніяких причин не пояснюють. Вони визнали, тому що далі просто опиратися було для них загрозливо. Бо вже були докази,

– наголосив експерт.

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані: