Звичайно, іранці брешуть, – Бутусов про те, що літак збили ненавмисно
Іранці всі три дні знали, що це саме вони збили український літак у Тегерані. Зараз вони це визнали, однак продовжують брехати, що зробили це ненавмисно.
Про це в ефірі 24 каналу заявив головний редакто видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.
Важливо: Катастрофа МАУ в Ірані: чому Україна діяла обережно, знаючи про збиття літака ракетою
"Звичайно, що іранці брешуть. Вони брехали три дні до моменту, доки наші експерти не знайшли фрагменти бойових елементів, які вразили кабіну", – пояснив журналіст.
За його словами наші експерти не отримали кілька важливих доказів:
- Нам досі не надали записи роботи радіолокаторів. Це повітряна обстановка, де було видно одразу, що ракета йде на ціль.
- Не віддавали другу чорну скриньку, де були записані параметри роботи всіх систем літака.
- І досі не було надано нижньої передньої частини фюзеляжу, яка була під кабіною пілотів.
- Не надали електронні прилади у кабіні. Випадково вдалося знайти експертам тільки планшет, який належав одному з пілотів.
- Жоден мобільний телефон не був знайдений.
"Зараз очевидно, що це було свідоме приховання. Вони чудово знали з першої секунди, що це зробили вони, оскільки записи радіолокаторів це показують. Вони не могли цього не бачити", – додав Бутусов.
Він пояснив, що Іран не пояснював причин не надання тих чи інших матеріалів, адже все слідство було в їхніх руках. "Поясненя завжди були: вибух, пожежа і все інше. На перший день вони казали: у нас тут свято, ми повільно рухаємося, на другий день це вже було смішно чути", – сказав Бутусов.
Зараз вони ніяких причин не пояснюють. Вони визнали, тому що далі просто опиратися було для них загрозливо. Бо вже були докази,
– наголосив експерт.
Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані:
- Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.
- Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
- Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня.
- До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
- Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.