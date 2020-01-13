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      Звичайно, іранці брешуть, – Бутусов про те, що літак збили ненавмисно

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      Збиття МАУ в Ірані / Getty Images

      Іранці всі три дні знали, що це саме вони збили український літак у Тегерані. Зараз вони це визнали, однак продовжують брехати, що зробили це ненавмисно.

      Про це в ефірі 24 каналу заявив головний редакто видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов.

      Важливо: Катастрофа МАУ в Ірані: чому Україна діяла обережно, знаючи про збиття літака ракетою

      "Звичайно, що іранці брешуть. Вони брехали три дні до моменту, доки наші експерти не знайшли фрагменти бойових елементів, які вразили кабіну", – пояснив журналіст. 

      За його словами наші експерти не отримали кілька важливих доказів: 

      • Нам досі не надали записи роботи радіолокаторів. Це повітряна обстановка, де було видно одразу, що ракета йде на ціль.
      • Не віддавали другу чорну скриньку, де були записані параметри роботи всіх систем літака.
      • І досі не було надано нижньої передньої частини фюзеляжу, яка була під кабіною пілотів.
      • Не надали електронні прилади у кабіні. Випадково вдалося знайти експертам тільки планшет, який належав одному з пілотів.
      • Жоден мобільний телефон не був знайдений.

      "Зараз очевидно, що це було свідоме приховання. Вони чудово знали з першої секунди, що це зробили вони, оскільки записи радіолокаторів це показують. Вони не могли цього не бачити", – додав Бутусов.

      Він пояснив, що Іран не пояснював причин не надання тих чи інших матеріалів, адже все слідство було в їхніх руках. "Поясненя завжди були: вибух, пожежа і все інше. На перший день вони казали: у нас тут свято, ми повільно рухаємося, на другий день це вже було смішно чути", – сказав Бутусов.

      Зараз вони ніяких причин не пояснюють. Вони визнали, тому що далі просто опиратися було для них загрозливо. Бо вже були докази,
      – наголосив експерт.

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані:

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.
      • Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.
      • Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня.
      • До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.
      • Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.
      Коли колядують, щедрують і посівають
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Іран Конфлікт між США та Іраном Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України
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