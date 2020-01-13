Катастрофа МАУ в Ірані: чому Україна діяла обережно, знаючи про збиття літака ракетою

Ще до того, як Іран офіційно визнав, що вони знищили літак компанії МАУ, офіційний Київ знав, що українське авіасудно збила ракета. Однак лідери країни обрали ретельний дипломатичний шлях.

Як пише американське видання The Washington Post, за кілька годин після того, як Іран визнав, що його ракета помилково збила український пасажирський літак, Україна здійснила власне велике розкриття. Зокрема, було опубліковано фотографії, зроблені днем раніше. На цих світлинах зображено уламки, пронизані невеликими отворами, а це говорить про пошкодження від руйнівних елементів.

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Також на вищезазначених фото можна побачити залишки ракети із системи протиповітряної оборони російського виробництва "Тор", відомою у НАТО як SA-15 Gauntlet. Росія експортувала цю ракетну систему класу "земля-повітря" кільком країнам, включно з Іраном у 2005 році. Її створено для ураження цілей на короткій та середній відстані.

Секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі ресурсу розповів, що раніше президент Зеленський відмовлявся оголошувати висновки України, і це було стратегічним рішенням. Мовиться і про той момент, коли США та лідери Канади й Британії сказали світові, що літак, можливо, збив Іран. А український президент попросив їх поділитися цією інформацією з ним.

Ми дійшли цього висновку раніше за американців і канадців. Україна хотіла, щоб її слідчі зібрали вагомі докази. Чиновники були обережними, щоб уникнути різкої критики з боку Ірану протягом цього часу та щоб забезпечити його співробітництво в розслідуванні,

– зазначив Данілов.

Доливає олії у вогонь і те, що українські слідчі, які прибули на місце катастрофи, зокрема, зіткнулися з тим, що місце аварії швидко очистив і зніс бульдозер. А частини літака було доправлено до найближчого ангару. Також Україна спершу не отримала доступ до чорних ящиків. Щоправда, згодом Україні все ж вдалося зібрати зразки ДНК у родичів 11 українців, які перебували в літаку. Так принаймні переконує президент Зеленський.

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Сучасні технології, швидкий обмін інформацією, робота з інформаційними ресурсами, які ми маємо сьогодні у світі, вони дають можливість знайти відповіді на дуже складні питання. Ми вважаємо, що вони вже зрозуміли, що варіанту, що це не вони, більше не існує. Аналіз інформації, яку ми мали тут – не в Тегерані, а в Україні – вже показав, що їм немає на що спиратися", – наголосив Данілов.

Київський аналітик Міжнародної кризової групи Кетрін Куїнн-Джадж, зі свого боку, підкреслила, що у Зеленського, який опинився між Сполученими Штатами та Іраном, після того, як в результаті удару американського безпілотника було вбито генерал-майора Касема Сулеймані, було важке завдання забезпечити "співпрацю західних покровителів та Ірану без залучення будь-якої зі сторін конфлікту між США та Іраном".

Через чотири дні після падіння літака український гарант оголосив, що він і президент Ірану Хасан Рухані "домовились про повне юридичне та технічне співробітництво, включно з питанням компенсації".

"Знову Зеленський пройшов через тонкий дипломатичний баланс і вийшов сухим із води. Для політичного новачка у нього, здається, є гостре відчуття, як саме умиротворити протиборчі угруповання, щоб захистити інтереси України", – зауважила вчена з Центру Вілсона Ніна Янкович.

Раніше Олексій Данілов зазначав, що Україна не лише має докази того, що це була ракета. А і з великою імовірністю знає назву цієї ракети, знає, коли її купила іранська влада і знає, в кого її купили. За його словами, саме наявність в України цих доказів та публічні заяви вплинули на зміну позиції Ірану.

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Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу