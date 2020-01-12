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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Експерти шукають мобільні телефони пасажирів збитого в Ірані МАУ: деталі

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      Попри те, що влада Ірану визнала збиття пасажирського "Боїнга" поблизу Тегерану, розслідування авіакатастрофи продовжується. Наразі українські експерти шукають телефони пасажирів, які могли б зняти останні хвилини свого життя.

      Українські експерти досліджують місце падіння літака авіакомпанії МАУ. Особисті речі екіпажу та пасажирів збитого літака розкидані на сотню метрів довкола.

      Важливо! Катастрофа літака МАУ: Іран створив робочу групу для допомоги сім'ям загиблих

      Як зазначили експерти, поки знайти жодного розбитого чи вцілілого телефона не вдалося. Куди вони поділися і хто їх міг забрати – незрозуміло. Місцеві запевнили, що до місця аварії їм було не підступитися, адже там була велика пожежа. 

      Ми прокинулися вранці від гучного звуку над нашими будинками. Побачили у повітрі вогонь. А літак впав і вибухнув. Була дуже велика пожежа,
      – сказали місцеві.

      Іранська влада вивезла рештки "Боїнга" з місця катастрофи. Вже третю добу з ними працює команда фахівців, вони дістають уламки з ґрунту. Неозброєним оком видно, що літак палав у вогні, а метал поплавився. 


      Кабіна збитого літака МАУ 

      Десятки обвуглених отворів на фюзеляжі кабіни літака свідчать, що пілоти загинули миттєво. Остаточні висновки зроблять, коли іранська влада передасть Україні чорні скриньки.

      Українська держава надасть всю необхідну юридичну і фінансову підтримку сім'ям загиблих,
      – заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

      Уряд обіцяє виплатити родинам загиблих по 200 тисяч гривень та проконтролює, аби вони отримали усі належні страхові виплати. Авіакомпанія МАУ також виділить близьким грошову компенсацію. А президент України, пообіцяв домогтися аби іранська влада покарала винних у трагедії і повернула тіла до 19 січня.

      Дивіться відеозвернення Володимир Зеленського щодо збиття літака МАУ в Тегерані:

      Тим часом іранські ЗМІ повідомили, що місцева влада залякує своїх громадян, які втратили близьких на українському літаку, щоб ті не спілкувалися з іноземною пресою. Однак наразі ця інформація не підтверджена. 

      Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні у Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Ніхто із них не вижив.
      • Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку. Президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
      • 11 січня Іран офіційно повідомив, що військові випадково збили український літак. Україна вимагатиме повної компенсації та розслідування трагедії від Ірану.
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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Розслідування Іран Катастрофа Президент України Олексій Гончарук Вибух МАУ
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