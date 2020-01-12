Эксперты ищут мобильные телефоны пассажиров сбитого в Иране МАУ: детали

Несмотря на то, что власть Ирана признала сбития пассажирского "Боинга" вблизи Тегерана, расследование авиакатастрофы продолжается. Сейчас украинские эксперты ищут телефоны пассажиров, которые могли бы снять последние минуты своей жизни.

Украинские эксперты исследуют место падения самолета авиакомпании МАУ. Личные вещи экипажа и пассажиров сбитого самолета разбросаны на сотню метров вокруг.

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Как отметили эксперты, пока найти ни одного разбитого или уцелевшего телефона не удалось. Куда они делись и кто их мог забрать – непонятно. Местные заверили, что к месту аварии им было не подступиться, ведь там был большой пожар.

Мы проснулись утром от громкого звука над нашими домами. Увидели в воздухе огонь. А самолет упал и взорвался. Был очень большой пожар,

– сказали местные.

Иранские власти вывезли остатки "Боинга" с места катастрофы. Уже третьи сутки с ними работает команда специалистов, они достают обломки из почвы. Невооруженным глазом видно, что самолет горел в огне, а металл поплавился.



Кабина сбитого самолета МАУ

Десятки обугленных отверстий на фюзеляже кабины самолета свидетельствуют, что пилоты погибли мгновенно. Окончательные выводы сделают, когда иранская власть передаст Украине черные ящики.

Украинское государство окажет всю необходимую юридическую и финансовую поддержку семьям погибших,

– заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Правительство обещает выплатить семьям погибших по 200 тысяч гривен и проконтролирует, чтобы они получили все причитающиеся страховые выплаты. Авиакомпания МАУ также выделит близким денежную компенсацию. А президент Украины, пообещал добиться, чтобы иранские власти наказали виновных в трагедии и вернули тела до 19 января.

Смотрите видеообращение Владимир Зеленского о сбитии самолета МАУ в Тегеране:

Тем временем иранские СМИ сообщили, что местная власть запугивает своих граждан, которые потеряли близких на украинском самолете, чтобы те не общались с иностранной прессой. Однако пока эта информация не подтверждена.

Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране