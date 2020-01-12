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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Парламент Ірану підтримав КВІР, який збив літак МАУ

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      Корпус вартових ісламської революції / newsweek.com

      Парламент Ірану висловив підтримку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), попри збитий ним український літак МАУ біля Тегерана.

      "Ця помилка є величезною втратою, але вона не повинна стати підставою для того, щоб забувати про самопожертву КВІР, який завжди захищав нашу країну", – повідомило агентство Mehr з посиланням на парламент Ірану.

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      В агентстві зазначили, що 12 січня в Ірані відбулося екстрене закрите засідання парламентаріїв із командувачем КВІР Хусейном Саламі.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані авіація Іран Іслам
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