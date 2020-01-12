Парламент Ірану підтримав КВІР, який збив літак МАУ
Парламент Ірану висловив підтримку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), попри збитий ним український літак МАУ біля Тегерана.
"Ця помилка є величезною втратою, але вона не повинна стати підставою для того, щоб забувати про самопожертву КВІР, який завжди захищав нашу країну", – повідомило агентство Mehr з посиланням на парламент Ірану.
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В агентстві зазначили, що 12 січня в Ірані відбулося екстрене закрите засідання парламентаріїв із командувачем КВІР Хусейном Саламі.
Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані: головні факти
- Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 грудні невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва.
- Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.
- Іран спершу переконував, що авіакатастрофа сталася через технічні проблеми літака.
- Згодом розвідки та політики США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
- 11 січня Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили ракетами літак МАУ. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Президент Ірану Хасан Рухані вибачився перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.
- Через намагання влади Ірану приховати справжню причину катастрофи літака МАУ в Тегерані спалахнули масові протести. Сталися сутички.
- Український уряд виплатить по 200 тисяч гривень рідним загиблих в авіакатастрофі.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу
Список українців, загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу