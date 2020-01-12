Парламент Ірану підтримав КВІР, який збив літак МАУ

Парламент Ірану висловив підтримку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), попри збитий ним український літак МАУ біля Тегерана.

"Ця помилка є величезною втратою, але вона не повинна стати підставою для того, щоб забувати про самопожертву КВІР, який завжди захищав нашу країну", – повідомило агентство Mehr з посиланням на парламент Ірану.

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В агентстві зазначили, що 12 січня в Ірані відбулося екстрене закрите засідання парламентаріїв із командувачем КВІР Хусейном Саламі.

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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу