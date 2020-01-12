Парламент Ирана поддержал КСИР, сбивший самолет МАУ

Парламент Ирана выразил поддержку Корпусу стражей исламской революции (КСИР), несмотря на сбитый им украинский самолет МАУ возле Тегерана.

"Эта ошибка является огромной потерей, но она не должна стать основанием для того, чтобы забывать о самопожертвовании КСИР, который всегда защищал нашу страну", – сообщило агентство Mehr со ссылкой на парламент Ирана.

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В агентстве отметили, что 12 января в Иране состоялось экстренное закрытое заседание парламентариев с командующим КСИР Хусейном Саламе.

Что известно о крушении самолета МАУ в Иране: главные факты

Украинский самолет МАУ разбился около Тегерана 8 декабре вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев.

Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.

Иран сначала убеждал, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета.

Впоследствии разведки и политики США, Канады, Нидерландов и Великобритании заявили, что украинский самолет сбила ракета Ирана.

11 января Иран официально признал, что его военные случайно сбили ракетами самолет МАУ. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.

Из-за попытки властей Ирана скрыть истинную причину катастрофы самолета МАУ в Тегеране вспыхнули массовые протесты. Произошли столкновения.

Украинское правительство выплатит по 200 тысяч гривен родным погибших в авиакатастрофе.



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала