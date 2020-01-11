Іран визнав збиття українського літака: ЗМІ з'ясували, хто на цьому наполягав

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наполіг на тому, щоб Іран публічно взяв відповідальність за випадкове збиття ракетою іранськими військовими літака МАУ.

Хаменеї наполіг, щоб причини трагедії і результати розслідування були опубліковані "чесно і прозоро". Про це повідомляє The New York Times, попсилаючись на місцеві неофіційні ЗМІ.

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Перед цим відбулось засідання Вищої ради національної безпеки Ірану.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, якому повідомили про випадкове збиття (літака МАУ біля Тегерана – 24 канал), заявив, що інформація повинна бути оприлюднена після засідання вищого органу безпеки Ірану,

– мова у повідомленні.

Іран визнав, що іранські військові "ненавмисно" збили український літак біля Тегерана 8 січня. По літаку МАУ стріляли кілька разів. Причина авіакатастрофи та смерті усіх людей на борту – "людська помилка". Перед цим Іран заперечував, що може бути причетним до збиття українського літака та говорив про "технічні несправності" самого повітряного судна.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф написав у соцмережі, що "людська помилка під час кризи, спричинена авантюризмом США, призвела до катастрофи". Він висловив "глибокі вибачення та співчуття родинам усіх жертв та іншим постраждалим".

написав у соцмережі, що "людська помилка під час кризи, спричинена авантюризмом США, призвела до катастрофи". Він висловив "глибокі вибачення та співчуття родинам усіх жертв та іншим постраждалим". Президент Ірану Хасан Рухані підтвердив слова глави іранського МЗС та заявив, що слідчі "продовжують розслідування цієї великої трагедії і непрощеної помилки". Іранський президент також висловив свої співчуття родинам загиблих і розпорядився вжити всіх заходів для компенсацій.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Карта 24 каналу

Як відреагувала Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.

Окрім того, 45 українських фахівців повинні отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості. Україна очікує притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій.



Хто з українців загинув в авіакатастрофі в Ірані / Ілюстрація 24 каналу