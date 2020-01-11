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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Іран визнав збиття українського літака: ЗМІ з'ясували, хто на цьому наполягав

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      Іран визнав провину у збитті літака МАУ на вимогу аятоли Хаменеї, – ЗМІ / gazeta.ru

      Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наполіг на тому, щоб Іран публічно взяв відповідальність за випадкове збиття ракетою іранськими військовими літака МАУ.

      Хаменеї наполіг, щоб причини трагедії і результати розслідування були опубліковані "чесно і прозоро". Про це повідомляє The New York Times, попсилаючись на місцеві неофіційні ЗМІ.

      ​Важливо:  Іран ракетами збив літак МАУ над Тегераном: коли тіла загиблих українців повернуть додому

      Перед цим відбулось засідання Вищої ради національної безпеки Ірану.

      Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, якому повідомили про випадкове збиття (літака МАУ біля Тегерана – 24 канал), заявив, що інформація повинна бути оприлюднена після засідання вищого органу безпеки Ірану, 
      – мова у повідомленні. 

      Іран визнав, що іранські військові "ненавмисно" збили український літак біля Тегерана 8 січня. По літаку МАУ стріляли кілька разів. Причина авіакатастрофи та смерті усіх людей на борту – "людська помилка". Перед цим Іран заперечував, що може бути причетним до збиття українського літака та говорив про "технічні несправності" самого повітряного судна.

      • Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф написав у соцмережі, що "людська помилка під час кризи, спричинена авантюризмом США, призвела до катастрофи". Він висловив "глибокі вибачення та співчуття родинам усіх жертв та іншим постраждалим".
      • Президент Ірану Хасан Рухані підтвердив слова глави іранського МЗС та заявив, що слідчі "продовжують розслідування цієї великої трагедії і непрощеної помилки". Іранський президент також висловив свої співчуття родинам загиблих і розпорядився вжити всіх заходів для компенсацій. 

      карта катастрофа літака МАУ в Ірані мапа падіння літака

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Карта 24 каналу

      Як відреагувала Україна

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.

      Окрім того, 45 українських фахівців повинні отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості. Україна очікує притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій.

      Авіакатастрофа в Ірані список загиблих
      Хто з українців загинув в авіакатастрофі в Ірані / Ілюстрація 24 каналу

      Іран збив літак МАУ над Тегераном: з’явилось відео пуску ракети
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Іран авіація
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